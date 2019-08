LIVE Italia-Slovenia volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | qualche difficoltà in

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA CRONACA DIChiudiamo qui la nostra. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Nonostante una partenza non particolarmente brillante, la formazione azzurra chiude con il quarto 3-0 consecutivo la sfida con lae sale in solitaria al comando del gruppo B a punteggio pieno nella prima fase degli! Domani giornata di riposo per lene e giovedì lo scontro diretto con la Polonia per il primo posto nel girone.3-0 (27-25; 25-8; 25-17) 25-17 MURO CHIRICHELLA! FINISCE QUI! 24-17 Parrocchiale imprecisa in ricezione 24-16 Errore in costruzione delle azzurre 24-15 Egonu trova il tocco del muro,ad un passo dal 3-0! 23-15 Vovk non trova il campo con la diagonale stretta 22-15 EGONUUUUU! ATTACCO VELENOSISSIMO DOPO UNO SCAMBIO LUNGO! 21-15 ...

