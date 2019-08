LIVE Italia-Slovenia volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | azzurre a caccia della

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazionepartita Buonasera e benvenuti alladi, match valido per glidi. Lescenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) dove andranno aquarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale: dopo aver travolto Portogallo, Ucraina e Belgio la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro le deboli balcaniche e non dovrebbero esserci particolari problemi per centrare il poker, fondamentale per presentarsi a punteggio pieno allo scontro diretto di giovedì contro la Polonia che metterà in palio il primo posto nel girone. Le vice campionessee del mondo hanno offerto un ottimo gicoo fino a questo punto del torneo e vogliono continuare su questa lunghezza d’onda, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...

matteosalvinimi : Come promesso, non abbiamo dato nessun permesso allo sbarco in Italia per i 356 immigrati a bordo della Ocean Vikin… - matteosalvinimi : Oggi al #Quirinale: con l’Italia sempre, col Pd mai! ?? LIVE ?? - Agenzia_Ansa : #Governo, Conte al #Senato LIVE: 'Da #Salvini grave carenza di cultura costituzionale. Irresponsabile sollecitare v… -