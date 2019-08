LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 27 agosto | otto maschile e quattro di

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti allatestuale della terza giornata di gare deidiche proseguiranno oggi a, in Austria: si inizia in mattinata con i ripescaggi delle specialità olimpiche e non olimpiche del, mentre a fine sessione si terranno le ultime batterie delle specialità olimpiche. Ci saranno sei equipaggi azzurri in gara in questa sessione dei, dei quali tre in specialità olimpiche: fari puntati sudi coppia femminile, alla ricerca di una difficile finale, che nel caso dell’imbarcazione femminile sancirebbe la qualificazione olimpica. OA Sport vi propone ladella terza giornata di gare deidiche proseguiranno a, in Austria: oggi, martedì 27, andranno in ...

zazoomnews : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: batterie 26 agosto Italia in finale nel due senza PL maschile! -… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: batterie 26 agosto Italia in finale nel due senza PL maschile! -… - OA_Sport : LIVE Canottaggio, Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: batterie 26 agosto, inizia il cammino del doppio senior femminile -