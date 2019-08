Listeriosi | morta una donna a causa dell’infezione in Spagna | è la terza vittima Primo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Unadi 77 anni èperall’ospedale Virgin del Rocio di Siviglia, dove sono state riportate la maggior parte delle infezioni. Si tratta dellalegata all’epidemia scoppiata nel sud delladi un batterio contenuto nella carne di maiale. Prima di lei sono deceduti unadi 90 anni e 72enne malato di cancro. E si è verificato anche ilcaso di contagio di un cittadino straniero: si tratta di un uomo britannico che, dopo essere andato in Andalusia, si era spostato in Francia, e lì gli è stata diagnosticata l’infezione. È quindi rimasto ricoverato per alcuni giorni prima di rientrare nel Regno Unito. Anche lui aveva consumato la carne mechada della Magrudis, società con sede a Siviglia, in Andalusia. Prodotto che si è rivelato all’origine dell’epidemia, insieme ad altri a marchio proprio, rimasti in commercio ...

