Listeria in Spagna | terzo morto dall’inizio dell’allerta | salgono a 196 i casi confermati

Listeria - primo contagio fuori dalla Spagna : colpito turista dopo viaggio in Andalusia : L'epidemia di Listeria scoppiata in Spagna continua a fare paura: secondo Fernando Simón, direttore del Centro di coordinamento di allerta ed emergenze sanitarie, un turista inglese, che era stato in vacanza a Siviglia alla metà del mese di agosto, sarebbe risultato positivo all'infezione, ma si attendono conferme. Tra le persone contagiate, anche 34 donne incinte: due aborti sarebbero al momento oggetto di un'indagine da parte del ministero ...

Listeria e listeriosi - cause e sintomi dell’epidemia ha messo in allarme la Spagna e il resto del mondo : (immagine: Getty Images) Basta un impianto di produzione poco attento, qualche ritardo del ministero competente, ed è emergenza mondiale per la listeriosi. La vicenda ha avuto inizio in Andalusia, dove una partita di carne di maiale contaminato ha dato il via alla peggiore epidemia di Listeria nella storia del paese, che ha già provocato un morto, 150 ricoveri e un numero di contagi ancora imprecisato. Nonostante per ora i casi siano tutti ...

Listeria Spagna : emergenza mondiale per carne contaminata - gli alimenti : Listeria Spagna: emergenza mondiale per carne contaminata, gli alimenti Listeria Spagna è salito nei trend delle ricerche degli utenti preoccupati dopo le notizie provenienti dal Paese iberico. La Spagna, infatti, ha dichiarato l’emergenza mondiale per l’epidemia di listeriosi che si è sviluppata nel sud della Regione. L’epidemia sarebbe stata causata dalla carne lavorata dalla società Magrudis SL, con sede in Siviglia, e commercializzata ...

