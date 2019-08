Ligue 1 | il Lione cade in trasferta | prima vittoria stagionale per il Montpellier

Ligue 1 - Lione-Angers 6-0 : doppiette per Depay e Dembelé : Lione travolgente nella seconda giornata della Ligue 1. L’Olympique si è imposto in casa con un tennistico 6-0 sull’Angers. Lione che prende subito il controllo del match e dopo 11′ è già in vantaggio. Aouar recupera palla sulla trequarti, fa qualche metro e scarica un destro che va a morire nell’angolino basso. Al 13′ l’Angers va vicino al pareggio con la conclusione di Mathias Pereira, ma Anthony Lopes ...

Monaco-Lione - Ligue 1 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : In Francia è già tutto pronto per l’inizio del campionato di calcio: la massima serie transalpina, la Ligue 1, scatterà domani con l’anticipo del venerdì della prima giornata, in programma alle ore 20.45, tra Monaco e Lione. Due tra quelle che potranno essere le principali antagoniste del PSG per il titolo finale (ammesso che quest’anno possa esserci lotta) si sfidano subito all’esordio. La gara sarà trasmessa in ...