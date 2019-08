L' ex fidanzato di Nadia Toffa | Non l' ho mai lasciata sola | ho raccolto il suo

Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019) Si chiama Massimiliano Ferrigno, il suo nome non è molto popolare eppure perè stato importante per ben 10 anni, il tempo di una lunga storia d'amore interrotta nel 2017 senza rimorsi e con un pieno d'affetto, lo stesso rimasto anche dopo la relazione come dichiarato in un'intervista concessa al settimanale DiPiù: Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che poi aveva deciso di lasciare. L'uomo è uno degli autori de Le iene ed è stato sempre al fianco dianche durante la malattia come hanno testimoniato le foto pubblicate mesi fa sul profilo instagram dalla iena scomparsa lo scorso 13 agosto a causa delle condizioni di salute andate a peggiorare dopo il tumore che l'ha colpita: Una delle persone più importanti della mia vita e così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? E' tutto riduttivo (...) Da sempre ...

