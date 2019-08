L’esibizione di Missy Elliott agli Mtv Video Music Awards

Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) http://www.youtube.com/watch?v=i9I-ut1TXoA Dopo anni di relativo silenzio (il suo ultimo album, Block Party, è del 2011),sembra prepotentemente ritornata sulle scene. L’artista che ha fatto la storia del rap è stata infatti celebrata nell’edizione 2019 degli Mtv, tenutisi la scorsa domenica notte a Newark. Alla rapper è stato assegnato il Michael JacksonVanguard Award, il premio cioè che celebra queiisti che si sono distinti non solo in ambitoale ma anche dal punto di vista della creatività e originalità dei propriclip. Enon si è mai tirata indietro da questo punto di vista. Per confermare la sua estetica poliedrica, la rapper si è esibita durante lo stesso evento in un medley dei suoi più grandi successi: da Work It a Throw it Back, da The Rain e Hot Boyz a Get Ur Freak On e Pass That Dutch. Il tutto ...

MariannaFabian2 : @ilariafanmj Un primo regalo glielo ha già fatto Missy Eliot che stanotte ha ricevuto il MICHAEL JACKSON Video Vang… - xrobyin : Ma........... l’esibizione.......... di missy Elliott........... #VMAs -