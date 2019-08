Leonardo DiCaprio dona 5 milioni per salvare l’Amazzonia devastata dagli incendi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019)e i co-fondatori dell’associazione Earth Alliance, i miliardari Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, hanno raccolto 5di dollari da destinare alle operazioni di spegnimento dei roghi e di ripristino delle aree devastate in Amazzonia. La star di Hollywood si è impegnata in prima persona in favore dell’Amazzonia rivolgendosi aidi fan nel mondo, per sensibilizzarli verso i gravi danni che l’ambiente sta subendo per via degliche da settimane attanagliano il polmone verde più grande del nostro pianeta.ha lodato il lavoro dei vigili del fuoco che stanno operando in condizioni difficili. “Molti di loro – ha detto – sono membri delle tribù Guajajara che hanno dedicato le proprie vite a proteggere ciò che resta delle foreste dei loro antenati“. Anche Apple si è mobilitata per preservare la foresta ...

