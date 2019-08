LE PAGELLE Inter Lecce | 4-0 | | Fantacalcio | Lukaku oscura Lautaro I voti | Serie A

PAGELLE e Highlights 1^ giornata Serie A : Inter a valanga - Lukaku timbra all’esordio : Pagelle 1 giornata- Tutto pronto per la prima giornata di Serie A. Si partirà con Parma-Juventus, calcio d’inizio ore 18:00. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà il match d’esordio contro il Parma e […] L'articolo Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A: Inter a valanga, Lukaku timbra all’esordio proviene ...

Inter-Lecce 4-0 - le PAGELLE : Lukaku conquista il Meazza - bene Brozovic e Sensi : La prima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo andato in scena allo stadio Meazza e che ha visto di fronte Inter e Lecce, conclusosi sul risultato di 4-0. Successo netto per i padroni di casa, che portano a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Settimana prossima si scende nuovamente in campo, con i nerazzurri che saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre i ...

Inter-Lecce 4-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : super gara di Sensi [FOTO] : Inter-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il posticipo tra nerazzurri e giallorossi, ultima partita di questa prima giornata di Serie A. Esordio per Conte davanti ad un San Siro gremito, mai così pieno per una gara al debutto in campionato. Di fronte, i salentini neopromossi di Liverani. La ‘prima’ dei nerazzurri è uno show, nonostante una buona partenza del Lecce: segnano due grandi gol Brozovic e ...

Tottenham-Inter 4-5 d.c.r - le PAGELLE nerazzurre : Esposito sublime - Sensi una conferma : Ultimo impegno in International Champions Cup per l'Inter, che ha affrontato quest'oggi a Londra il Tottenham, nel match conclusosi sull'1-1 ai tempi regolamentari grazie alle reti di Lucas e Sensi. Ai calci di rigore l'Inter si impone 4-3 grazie ad un grande Handanovic, che para i penalty di Eriksen e Skipp. Solita emergenza in attacco, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che continua a mettere pressione al club per risolvere questa ...

Inter-Psg 7-6 dopo i rigori - le PAGELLE nerazzurre : Esposito rivelazione - bene Handanovic : In un match amichevole (non valido per l'International Champions Cup), giocatosi a Macao, l'Inter batte il Paris Saint Germain i calci di rigore 6-5, con i tempi regolamentari che si chiudono sull'1-1 grazie ai gol messi a segno da Kehrer e Longo. Dal dischetto sbagliano Aouchiche e Zagre per i francesi e Candreva per i nerazzurri. Termina così la tournéé in Asia della squadra nerazzurra, che tra stasera e domani tornerà a Milano in attesa di ...

PAGELLE Juventus Inter : Buffon - Demiral e Ronaldo sugli scudi : Pagelle Juventus Inter: Le Pagelle di Juvedipendenza della partita andata in scena oggi per la International Champions Cup, conclusasi con un giusto pareggio nel tempo regolamentare e con la vittoria della Juve ai Rigori. Juventus-Inter 1-1 ( 4-3 dopo i rigori) Inter più incisiva nel primo tempo, Juventus migliore nella ripresa. Pagelle Juventus Inter: Buffon, […] More

Juventus-Inter 5-4 d.c.r. - le PAGELLE nerazzurre : Sensi illumina - bene Skriniar e De Vrij : Si è appena concluso il derby d'Italia tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-1 dopo i 90 minuti regolamentare, con il match che poi è stato deciso ai calci di rigore dagli errori di Ranocchia, Longo e Borja Valero per i nerazzurri e di Rabiot e Bernardeschi per i torinesi: 4-3 poi il risultato della lotteria a favore dei bianconeri. La gara era valida per la seconda giornata di International Champions Cup, disputata a Nanchino, quartier ...