Le foto più viste oggi in Thailandia

La top-10 delle donne più hot dell’estate : tra gli scatti in topless stravincono le sexy italiane [foto] : Agosto è da sempre considerato il momento clou dell’estate, il mese più “caldo” per i tradimenti, il momento dell’anno in cui le coppie scoppiano ed in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini. E, proprio in questa occasione, Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha voluto stilare ...

Nokia 7.2 compare in due foto reali e potrebbe costare più di 200 euro : Nokia 7.2 compare in due foto reali, mentre alcuni distributori provano a fornirci colorazioni e prezzo di vendita dello smartphone, che dovrebbe essere presentato a IFA 2019. L'articolo Nokia 7.2 compare in due foto reali e potrebbe costare più di 200 euro proviene da TuttoAndroid.

“In quattro sarà ancora più bello” - secondo figlio in arrivo per Fognini e Pennetta : il post social non lascia dubbi [foto] : Il tennista ligure ha annunciato sui social la gravidanza di Flavia Pennetta, in attesa del secondo figlio dopo il primogenito Federico Fabio Fognini e Flavia Pennetta attendono un altro figlio, ad annunciarlo è il tennista ligure con un post sul proprio profilo Instagram. Già genitori di Federico, la coppia più in vista del tennis italiano ha ufficializzato questa dolce notizie, con un messaggio postato da Fognini. “In quattro sarà ...

Calciomercato Inter - niente più Dzeko : e adesso che si fa? Tutti i nomi sul taccuino per l’attacco [foto] : Calciomercato Inter, fulmine a ciel sereno per i nerazzurri, che dopo Lukaku erano pronti ad assicurarsi anche Dzeko ed affiancarlo al possente attaccante belga. Un reparto di peso, forte e potente, questo nelle idee del 3-5-2 di Antonio Conte. Ma il rinnovo a sorpresa del calciatore della Roma ha spiazzato i nerazzurri, che dovranno adesso guardare altrove alla ricerca di quell’attaccante che possa egregiamente sostituire Icardi, ...

Milano è la città dove si legge di più - poi Padova e Pisa : la classifica Amazon. foto : Milano è la città dove si legge di più, poi Padova e Pisa: la classifica Amazon. FOTO Il capoluogo lombardo si conferma al primo posto per il settimo anno consecutivo, nel 2019 davanti a Padova e Pisa. Roma è solo al quinto posto, ma si "consola" con il libro cartaceo più apprezzato dagli italiani: "Un capitano" ...

Nadia Toffa morta - il ricordo della nipote ai funerali : “Avrei voluto godere di più del tuo amore - mi dicevi sempre di sorridere alla vita” – foto : Il grande applauso delle migliaia di persone presenti ha accompagnato l’ingresso in chiesa della bara bianca con il feretro di Nadia Toffa. In moltissimi infatti, si sono radunati nella piazza della cattedrale di Brescia per dare l’ultimo saluto alla conduttrice de Le Iene scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. A celebrare i funerali è don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, comune della ...

La nostra storia - Le più belle copertine estive di Quattroruote foto GALLERY : copertine da mare, copertine da amare. Da oltre sessantanni, Quattroruote è testimone della storia e del costume italiano: dalla motorizzazione di massa alla crisi petrolifera, dai primi grandi esodi delle famiglie a bordo delle 500 alle grandi opere, spesso attese troppo a lungo. Tutto passa per lauto, e tutto è stato raccontato nei suoi 768 fascicoli, persino le vacanze. Anche con le nostre copertine: sole, mare, spiagge e ovviamente lei, ...

I 120 anni di Alfred Hitchcock - il più fotogenico dei registi : Non è una notizia affermare che Alfred Hitchcock è unanimemente ritenuto uno tra i più importanti registi nella storia del cinema: il maestro del brivido, grazie a una serie di capolavori thriller che definiscono la sua cifra stilistica, ha collezionato un corpus di pellicole che i critici tendono a suddividere in due periodi principali. Il primo, il cosiddetto periodo britannico che va dal 1925 al 1940, in cui ha ultimato ben 23 opere, e quello ...

Victoria Beckham - la foto più bella con Harper : così continuano le vacanze in Italia : L'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL'estate Italiana dei BeckhamL’estate Italiana dei Beckham continua. L’ultima cartolina dalle vacanze vede in posa mamma Victoria con la piccola di casa, Harper, 8 anni. Il bello delle vacanze, fa sapere l’ex Spice, sono «le ...

“Non sei più una ragazzina!”. Alba Parietti senza veli : la foto è bollente ma piovono critiche : La showgirl si sta divertendo in vacanza e non smette di deliziare i followers con scatti incredibilmente hot. Che sia un bikini, un vestito troppo corto, una foto sotto la doccia, in piscina o in mare, Alba Parietti dimostra di essere ancora in grandissima forma nonostante il tempo passi anche per lei. Ha infatti cinquantotto anni, ma veramente non sembra sentirli. E soprattutto non sembra che il suo corpo li accusi. -- Stavolta però Alba ...

Ricky Martin ha condiviso la prima foto della figlia Lucia e non potrebbe essere più dolce : Ti scioglierai The post Ricky Martin ha condiviso la prima foto della figlia Lucia e non potrebbe essere più dolce appeared first on News Mtv Italia.

“Non si nascondono più”. Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino : nuove foto : Rimpasto o crisi di governo: quale che sia lo scenario politico curiosità e gossip non vanno in vacanza. Anzi, è con l’estate che uomini e donne della politica si presentano in modo diverso, spesso facendosi accompagnare (e fotografare) in spiaggia o montagna dal proprio partner. Chi ha buona memoria ricorda benissimo i giorni di insediamento di un anonimo Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, tutti a scavare nella sua vita privata per scovare ...

E' nata la fotocamera a raggi x più veloce al mondo : E' nata la fotocamera a raggi X più veloce al mondo. Rivoluzionerà il modo di studiare la materia a livello di atomi e molecole.

Georgette Polizzi durante la terapia : “È una foto brutta - ma per me è la più bella del mondo” : Georgette Polizzi è tornata a parlare sul suo profilo Instagram durante le terapie che tengono a bada la sua malattia. Affetta da sclerosi multipla, come da lei stessa annunciato lo scorso anno, l'ex protagonista di Temptation Island ha voluto condividere un momento particolarmente importante, che possa essere monito di speranza e forza per coloro che come lei devono affrontare quotidianamente questa battaglia.Continua a leggere