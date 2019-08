Le foto delle alluvioni in Spagna

Inter - l’esordio è uno show : Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’ - segna anche Lukaku [foto] : Inter-Lecce, LIVE – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di Liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

La top-10 delle donne più hot dell’estate : tra gli scatti in topless stravincono le sexy italiane [foto] : Agosto è da sempre considerato il momento clou dell’estate, il mese più “caldo” per i tradimenti, il momento dell’anno in cui le coppie scoppiano ed in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini. E, proprio in questa occasione, Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha voluto stilare ...

Blake Lively compie gli anni e Ryan Reynolds conquista tutti sui social con delle foto “hot” : Ryan Reynolds in tendenza sui social e questo significa solo una cosa: anche quest'anno la missione è compiuta. Blake Lively compie gli anni oggi ma i fan aspettavano solo una cosa ovvero i mitici auguri social del marito e il padre dei suoi figli e poco fa tutti sono stati accontentati. I commenti vip non mancano così come quelli dei comuni mortali che si sono ritrovati a sfogliare una serie di foto in cui Ryan Reynolds è bello e perfettamente ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - vince lo spettacolo : errori delle difese e della squadra arbitrale [foto] : Fiorentina-Napoli 3-4 – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus, è spettacolo al Franchi prima, durante e dopo la gara tra Fiorentina e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul mercato con acquisti importanti come Manolas e Lozano. Anche la Fiorentina ha speso bene con gli arrivi di Pulgar, Boateng, Lirola e Ribery su tutti. Grande entusiasmo al Franchi nel pre-partita con il giro d’onore di ...

Addio all'attore Carlo Delle Piane : 110 film all'attivo in 70 anni di carriera. foto : Addio all'attore Carlo Delle Piane: 110 film all'attivo in 70 anni di carriera. FOTO Aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori, come Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e soprattutto Pupi Avati. Nel 2015 era stato colpito da un'emorragia cerebrale Parole chiave: ...

È morto Carlo Delle Piane Aveva 83 anni. Ha recitato con Sordi - De Sica e Avati foto : L’attore aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. La notizia è stata data dalla moglie Anna Crispino

Instagram e privacy delle foto - cosa c'è di vero sul post che sta girando online : Una delle più vecchie catene di sant'Antonio del web è tornata a fare capolino su Instagram, soprattutto negli Stati Uniti. Se ti è capitato di vedere sul tuo feed un post o uno screenshot su un fantomatico cambiamento della policy di gestione del diritto di autore da parte del social sai di cosa stiamo parlando. Si tratta del solito vecchio claim che conosciamo da anni e che abbiamo visto prima su Facebook, poi su Whatsapp e ...

Formazioni Serie A - come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti : gli schieramenti delle 20 squadre [foto] : Formazioni Serie A – Tiene sempre banco il calciomercato. Fioccano le ufficialità, continue le indiscrezioni e i colpi di scena, che la faranno da padrone fino alla chiusura. Nel frattempo, delineati ormai gli schieramenti delle 20 squadre di Serie A. Tra giocatori in odore di cessione e attesa per i nuovi arrivi, si può infatti scoprire come e con chi giocheranno le partecipanti al campionato. In alto, la FOTOGALLERY con ...

La bufala di Instagram che ha cambiato la privacy delle foto : Instagram (Photo by Chesnot/Getty Images) La più vecchia catena-bufala sulla privacy nella storia dei social network è tornata a farsi sentire. E pure a spopolare, stando a quanto si racconta oltreoceano e si sta iniziando a vedere anche nel nostro Paese. Questa volta, però, anziché concentrarsi su Facebook sta avendo molto successo su Instagram, dove un gran numero di utenti negli ultimi giorni ha pubblicato un avviso testuale con cui in ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - per pm in 19 foto 'crudezza delle condizioni' a bordo : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fa

No - Instagram non ha cambiato le regole sui diritti d’autore delle foto : Circola un testo che sostiene che da oggi le vostre foto siano di proprietà del social network, ma è una vecchia bufala

Eleonora Pedron - scoppia l’amore con l’attore delle fiction : le foto parlano chiaro : Il gossip impazza: Eleonora Pedron è di nuovo innamorata e la conferma arriva sulle pagine di Chi, che ha paparazzato la coppia in atteggiamenti intimi mentre si gode una rilassante vacanza al mare. Il fortunato è un attore. Dopo il matrimonio con Max Biaggi l’ex Miss Italia ha avuto alcuni flirt, ma le cose non sono andate bene e lo scorso aprile aveva rilasciato un’intervista spiegando di stare bene anche da sola. “Sto bene ed è un ...

Credevano di essere 3 gemelle identiche finché un test del DNA ha svelato un’inquietante verità : la storia delle sorelle Dahm [foto] : Nate nel 1977, queste 3 gemelle alte, bionde e dagli occhi blu si chiamano Nicole, Erica e Jaclyn Dahm. Queste 3 sorelle hanno scioccato gli abitanti di una piccola città del Minnesota meridionale grazie alla loro identica somiglianza. Le persone volevano sapere tutto su di loro. Le 3 sono diventate molto famose ma un giorno del marzo 2017 ha cambiato per sempre tutto quello che pensavano di sapere. Le gemelle Dahm sono nate il 12 dicembre 1977 ...

Privacy online - e se vi ricattassero per riavere le foto delle vostre vacanze? : Ci siamo abituati poco alla volta alle estorsioni digitali e in tempi recenti chi si è ritrovato nell’impossibilità di accedere ai propri file non ha esitato a pagare il “riscatto” ai banditi. Il fenomeno del “ransomware”, basato sulla fraudolenta cifratura dei dati ad opera di programmini venefici attivati involontariamente dagli utenti meno fortunati, ha messo in crisi enti pubblici, aziende e professionisti, ma anche singole persone e ...