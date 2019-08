Le batterie al litio metallico potrebbero essere il futuro | anche degli smartphone

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 27 agosto 2019) Grazie a un nuovo strato protettivo potrebbe decollare rapidamente la tecnologia delleal, più leggere e performanti. L'articolo Lealilproviene da TuttoAndroid.

go__tai : @ChristineSophi guarda che sono dei e-cagnolini con batterie al litio e trainano alla grande le vecchiette. quindi tranx, vai bene così... - ecogen_impianti : RT @AndreaBertaglio: La produzione di #batterie agli ioni di #litio per #AutoElettriche in #Europa supererà i 198 GWh entro il 2023, aument… - Maria_11_22_33 : RT @AndreaBertaglio: La produzione di #batterie agli ioni di #litio per #AutoElettriche in #Europa supererà i 198 GWh entro il 2023, aument… -