L' avvocato difende la sua causa

(Di martedì 27 agosto 2019) “È un’assemblea inutile, me ne vado”. La lunghissima giornata di incubazione del Governo che verrà finisce così, con un attonito Alberto Airola, senatore di lungo corso dei 5 stelle, che abbandona un’assemblea congiunta pleonastica, mentre Luigi Di Maio, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli sono riuniti cinquecento metri più in là, a Palazzo Chigi, per limare e limare e limare ancora la trattativa. Per capire come si arriva a questo punto dobbiamo spostare le lancette di quasi ventiquattr’ore indietro.È notte quando l’incontro a quattro, protagonisti Di Maio, Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando finisce. Un incontro inconcludente. Parte subito un gioco di veline incrociato, feroce, velenoso. “Noi abbiamo parlato di temi, il leader 5 stelle solo del ruolo di ministro dell’Interno ...

