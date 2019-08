Lauren Graham torna in tv | sarà nel cast della nuova serie Zoey' s Extraordinary Playlist

Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019)si prepara perre in tv e per farlo sceglie la conosciuta formula del dramedy, quel mix tra commedia e dramma capace di far ridere e commuovere nell'arco di 40 minuti e la conosciuta famiglia di NBC.L'ex Lorelai di Una Mamma per Amica e l'ex protagonista di Parenthood entra neldi'suna curiosatv di NBC in arrivo nel 2020 di cui, per qualche strano giocorete, è possibile vedere un primo trailer a questo link da un sito spagnolo, giusto per avere un'idea prima del trailer ufficiale di NBC (la rete del gruppo Universal ha rilasciato solo i trailer dellein partenza in autunno). Upfront 2019 NBC: i trailer delle novità Bluff City Law, Perfect Harmony e Sunnysidein tv,nel's...

