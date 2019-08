Lana Del Rey rimpiange i Beach Boys

Il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest dal nuovo album (testi) : Dopo una lunga attesa per il sesto album in studio ormai imminente, arriva l'annunciato il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest, un'unica clip - scelta decisamente inusuale - per presentare due tracce dell'imminente disco di inediti in uscita il 30 agosto. In un cortometraggio della durata di 9 minuti, la Del Rey appare mentre canta le sue canzoni durante una malinconica vacanza sulle coste californiane: a ...

Due inediti di Lana Del Rey in attesa del nuovo album : l’audio di Season of the Witch e Looking for America : Dopo averli anticipati online questa settimana, Lana Del Rey ha pubblicato due inediti nello stesso giorno: Season of the Witch e Looking for America sono apparsi entrambi negli store digitali e sulle piattaforme streaming il 9 agosto. Prodotto da Jack Antonoff, Looking for America ??è una canzone di grande impatto emotivo scritta da Del Rey in reazione alle recenti sparatorie di massa in Texas e Ohio. La popstar ha raccontato su Instagram ...

Scary Stories to Tell In The Dark – Lana Del Rey nella colonna sonora : A poche settimane dall’uscita del suo ultimo album, Lana Del Rey pubblica una nuova canzone, la cover del brano Season of the Witch, scritto da Donovan nel 1966 e già ripreso da numerosi artisti, tra cui la band Vanilla Fudge e Robert Plant. Il pezzo farà parte della colonna sonora del film horror “Scary Stories to Tell in the Dark” di André Øvredal, prodotto e sceneggiato dal premio Oscar Guillermo del Toro, nei cinema italiani dal 24 ottobre ...

Looking For America - Lana Del Rey canta il sogno di Stati Uniti senza armi (video e testo) : Non è mai stata attivamente impegnata in campo politico a differenza di molte altre colleghe, ma con Looking For America Lana Del Rey ha voluto rendere partecipe il pubblico del suo dolore per l'escalation di terrore che ha travolto gli Stati Uniti negli ultimi giorni e manifestare la sua contrarietà ad una politica della libera circolazione delle armi. Lo ha fatto a modo suo, componendo una canzone sull'onda emotiva delle stragi di El ...

Lana Del Rey nella cover di Season of the Witch nel trailer del film Scary Stories To Tell In The Dark (video) : A poche settimane dall'uscita del suo album di inediti, Lana Del Rey tiene alta l'attenzione del pubblico con una nuova canzone, la cover di Season of the Witch. La popstar ha inciso questa traccia originariamente cantata dal cantautore britannico Donovan e uscita nel lontano 1966, per una nuova incursione sul grande schermo. Il brano, infatti, farà parte della colonna sonora del film horror Scary Stories To Tell In The Dark, prodotto ...

La banda dello spray della strage di Corinaldo : "Se non era per i morti a Sfera Ebbasta facevo la colLana" : Avrebbero voluto ‘farsi’ anche la collana di Sfera Ebbasta, dopo averne strappate sei dentro al Lanterna Azzurra di Corinaldo: “La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per i morti te lo giuro... Gliela faceva lo guardava in un modo”. Le decine di intercettazioni contenute nelle 174 pagine di ordinanza nei confronti dei ventenni presunti responsabili della strage di Corinaldo raccontano di ...

Lana Del Rey ha svelato la tracklist del suo nuovo album “Norman Fucking Rockwell” : Puoi dare un'occhiata anche alla copertina The post Lana Del Rey ha svelato la tracklist del suo nuovo album “Norman Fucking Rockwell” appeared first on News Mtv Italia.

Palazzo MeruLana - al via ‘Cinema dell’Invisibile’ : Roma – Si apre a Roma con una serata in ricordo del regista Ugo Gregoretti, recentemente scomparso, la rassegna cinematografica Cinema dell’Invisibile che da oggi 31 luglio al 12 agosto 2019 Palazzo Merulana proporra’ insieme all’associazione culturale Nel Blu Studios, con il patrocinio dell’Anac (Associazione nazionale autori cinematografici). Sara’ innanzitutto un’occasione per rendere omaggio, con il ...

Tennis – Lo strano caso di SvetLana Kuznetsova : campionessa del WTA di Washington senza il visto per gli USA : Svetlana Kuznetsova non potrà difendere il titolo del WTA di Washington poiché gli USA non le hanno concesso il visto per entrare nel Paese: tutta colpa dei cattivi rapporti fra Stati Uniti e Russia Nelle ultime ore il Tennis è diventato il volano di un vero e proprio caso diplomatico che non ha fatto altro che porre l’accento sui cattivi rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Russia. La Tennista russa Svetlana Kuznetsova, due volte ...

Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film “Charlie’s Angels” : Forse avevi indovinato The post Ariana Grande ha svelato il titolo della canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Finalmente annunciata l’uscita dell’album di Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell : Dopo mesi in cui di Norman Fucking Rockwell nessuno sembrava avere notizie certe, Finalmente è stata annunciata l'uscita dell'nuovo album di Lana Del Rey, il settimo della sua carriera e il più anticipato sui social da snippet e interi brani. Atteso a marzo, poi rinviato a data da destinarsi - forse per evitare la concorrenza dell'artista della stessa etichetta Billy Eilish - infine sparito dai radar, sembra invece che l'album di Lana Del ...

Lana Del Rey sogna il cinema : «Vorrei essere Priscilla Presley» : In Prabal GurungIn Vivienne WestwoodIn AltuzarraIn TopshopIn Alberta FerrettiIn ShareenIn Mal-AiméeIn Wayne CooperIn Lena HoschekIn ChanelIn A.L.CIn Travilla vintageIn HoughtonIn ShareenIn Monique LhuillierIn Vivienne WestwoodIn GucciLana Del Rey sarebbe pronta a fare il proprio debutto da attrice. E poco importa che, ancora, non le sia stata fatta alcuna proposta. La cantante, secondo quanto riferito da una fonte a RadarOnline, avrebbe fatto da ...

I fan sono convinti che Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film “Charlie’s Angels” : Top secret The post I fan sono convinti che Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Lo scempio del ColLana : dopo l’Universiade sarà chiuso di nuovo : E’ stato bello rivedere lo Stadio Collana riaprire, anche se solo in parte, per permettere ai lanciatori martellisti e ai giavellottisti che partecipano all’Universiade di allenarsi. Quasi emozionante dopo anni di stop vissuti dall’impianto del Vomero. Peccato che è stata solo un’illusione e che, dopo la manifestazione, il Collana tornerà ad essere chiuso. La vicenda – drammatica, che fa arrabbiare e non poco ...