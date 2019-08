La trattativa tra Pd e M5s sembra essersi arenata

Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle stanno cercando da giorni di trovare un accordo per formare un nuovo governo dopo la caduta del precedente esecutivo, formalizzata dalle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per ora, però, le due parti non sono arrivate a una sintesi efficace e, anzi, diversi segnali delle ultime ore parlano di un’intesa sempre più lontana. Questa mattina, 27 agosto, fonti della presidenza del Consiglio hanno annunciato che l’incontro che doveva tenersi intorno alle 11 tra le due delegazioni è stato annullato e, almeno per ora, non ci sono nuovi vertici in programma. A quanto è trapelato sugli organi di stampa, il nuovo vertice è saltato perché i due partiti non riescono ad accordarsi su chi debba essere il prossimo presidente del Consiglio. Il M5s chiede che venga ...

TgLa7 : Trattativa governo, ultima curva: tra un'ora a Palazzo Chigi Di Maio-Zingaretti Orlando - Agenzia_Ansa : #Governo Trattativa M5s-Pd su Conte. Zingaretti: 'No a rimpastone' Gelo M5s: 'Non possiamo aspettare'. #VIDEO #ANSA - Agenzia_Italia : Ferve la trattativa tra #Pd e #M5s per un esecutivo 'giallorosso'. Nulla è ancora scritto ma piano piano la nuova s… -