La stoccata del ministro Trenta alla Lega | manca la lealtà

Crisi di governo : la stoccata di Conte al M5s. E i senatori del Movimento applaudono : “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato da Conte al M5S ...

Il veto della regina sul look dei reali : una stoccata a Meghan? - : Carlo Lanna In vista della vacanza al castello scozzese di Balmoral, la regina ha emesso un veto ben preciso su i vestiti da indossare ed è subito una stoccata verso Meghan Markle Fra qualche giorno tutta la famiglia reale inglese sarà ospite della regina Elisabetta al castello scozzese di Balmoral, per una breve vacanza lontano da Buckingham Palace. Ovviamente anche Meghan Markle è stata invitata, come William, Harry e Kate. La ...

Cassano - la stoccata : “Il problema della Roma sono i dirigenti - Baldini decide anche se non compare!” : “sono affezionato alla Roma, ho passato lì cinque anni. Il problema più grande sono i dirigenti: Pallotta, Fienga, Baldissoni e Baldini, che decide sempre anche se non compare mai. Baldini aveva in mente di mandare via Totti appena è tornato a decidere nella Roma: lui non si espone mai, ma decide da Londra. Spero che la società giallorossa possa tornare a livelli altissimi, ma con questi personaggi qui farà fatica: i dirigenti devono ...

Chelsea - Jorginho dimentica Sarri e loda Lampard : che stoccata nei confronti dell’ex manager dei blues : Il centrocampista del Chelsea ha parlato dell’addio di Sarri e dell’arrivo di Lampard, senza lesinare una frecciatina all’ex manager Dal Napoli al Chelsea, condividendo insieme la stessa idea di calcio. Uno in panchina e l’altro in campo, seguendo le istruzioni di quel manager che ha deciso adesso di tornare in Italia sulla panchina della Juventus. AFP/LaPresse Jorginho ha accettato la scelta di Maurizio Sarri, ...

Bale ‘scartato’ dal Real - stoccata durissima del procuratore a Zidane : “Un ingrato” : “Se Gareth Bale se ne va, è perché lo vuole, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingono ad andare via. Rimane uno dei migliori giocatori del mondo, uno dei migliori cinque, e il suo futuro continuerà ad essere in un grande club“. Queste le parole dell’agente di Garet Bale, Jonathan Barnett, che attraverso le pagine di As replica all’allenatore del Real Madrid Zidane, definito dal procuratore “un ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

Tour de France – Julian Alaphilippe vince la cronometro di Pau e resta in giallo : che stoccata del ‘Moschettiere’! : Julian Alaphilippe vince la cronometro di Paul e mantiene la maglia gialla: tempo strepitoso del Francese che chiude la 13ª Tappa del Tour de France in 35’00” È tempo di andare veloci, ogni secondo conta. La 13ª tappa del Tour de France ha visto i ciclisti impegnati nella cronometro di Pau, 27.2 chilometri quasi totalmente pianeggianti, in grado di favorire le alte velocità alla ricerca del miglior tempo possibile. Ad imporsi ...

L’uomo del giorno – Zé Roberto - compie 45 anni una vera leggenda del calcio brasiliano : stoccata a Neymar : compie 45 anni Zé Roberto, ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco, tra le altre. Lunga carriera in Europa con le maglie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Real Madrid e Amburgo. In Sudamerica ha vestito i colori di Portuguesa, Flamengo, Santos, Gremio e Palmeiras, la sua ultima maglia. Per Zé Roberto una stagione anche in Qatar con l’Al Gharafa. E’ stato definito una leggenda dal Palmeiras, club con il quale ha vinto ...

Non la perdonerò mai! Rocco Fredella si sposa - poi la stoccata a Gemma : L’ex corteggiatore del Trono Over ha annunciato le nozze con la fidanzata sul magazine della popolare trasmissione e, parlando di Gemma, si è tolto l’ultimo sassolino dalla scarpa. Rocco Fredella sposerà la sua Doriana. L’ex corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato al magazine ufficiale della trasmissione che presto porterà all’altare la bella fidanzata, conosciuta pochi mesi fa fuori dal programma. Rocco e ...

La stoccata di Zico : “Cosa si dice in giro del calcio italiano? Si parla solo della Juve…” : “Cosa si dice in giro per il mondo del calcio italiano? Si parla solo della Juve. Oggi gestire un club è anche e soprattutto un valore economico. La Juventus è sempre forte, è obbligata quasi a essere forte, non è una squadra da secondo posto. E questo forse non è del tutto un bene per il calcio. E non solo in Italia“. Sono le parole dell’ex campione brasiliano Zico durante la cerimonia di consegna della XXIII edizione ...