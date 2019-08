La situazione politica spiegata con una sbronza

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2019) Lega statalista contro Pd libertario: siamo a questo. Ogni tanto, per capire l’alta, bisogna curarsi de minimis, come ad esempio la storia della diciassettenne ricoverata per ubriachezza durante la festa dell’Unità di Lodi. La locale sezione della Lega ne ha approfittato per accusare il Pd

Linkiesta : -5% nei sondaggi, una situazione politica disastrosa, i malumori anche nella “sua” Lega. Decisamente il Capitano no… - antoniospadaro : La mia intervista a @LaStampa di oggi. Situazione #politica, #prospettive, #grandiquestioni - F_DUva : Matteo Salvini non è più un interlocutore credibile, né affidabile. E' lui l'unico responsabile di questa assurda s… -