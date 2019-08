La sinistra può rinascere solo tornando al voto dice Bertinotti

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) “Guardi, ho pochissime capacità previsionali, ma l'ambito dal quale muovo il mio punto d'analisi è che la politica non potesse dare altra prova che la sua morte”. È lapidario l'incipit del colloquio di Fausto, ex segretario di Rifondazione comunista e poi anche ex presidente della Camera dei deputati, nel colloquio con Il Foglio. E ancora: “Lapoteva determinare la sua rinascita, ma soltanto con il. Sono sconcertato: non faccio le elezioni perché perdo. Ma le pare un argomento questo?” Per l'ex presidente dell'Aula di Montecitorio, pertanto ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni e mesi “sono davvero gli spasmi della morte della politica. E quando dico politica – aggiunge – intendo quella forma di democrazia costituzionale per come l'abbiamo conosciuta nel secondo dopoguerra”. L'ex segretario del Prc, dunque, per la politica oggi non c'è spazio e l'azione ...

