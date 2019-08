La polizia trova un armadietto pieno di lingotti d’oro e contanti | il proprietario non si

Dopo l’accoltellamento di questa mattina a Sydney - la polizia ha trovato una donna morta in un appartamento del centro città : La polizia di Sydney ha trovato una donna morta in un appartamento nel centro commerciale della città (CBD) e ha collegato la sua morte all’attacco in cui poco prima un’altra donna era stata ferita a breve distanza da lì. La

Primavalle - polizia locale trova colonia felina : Roma – Una colonia felina, composta da una quindicina di gatti, e’ stata scoperta nei giorni scorsi da una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale durante l’attivita’ di vigilanza svolta nell’area di via Cardinal Capranica, Primavalle. Gli agenti del XIV Gruppo “Monte Mario”, subito dopo il ritrovamento degli animali nell’area intorno l’ex istituto agrario, hanno provveduto, con ...

Scomparsa la star di YouTube Marina Joyce - la polizia di Londra : “Aiutateci a trovarla” : L'influencer di 22 anni Marina Joyce è Scomparsa da undici giorni. La polizia di Londra, città dove la giovane vive, ha chiesto aiuto alla popolazione con un messaggio su Twitter: "Aiutateci a trovarla, è Scomparsa dal 31 luglio". Ore di ansia per i fan della influencer, sparsi per tutto il Mondo.Continua a leggere

La polizia canadese pensa di aver trovato morti i due giovani fuggitivi accusati di triplice omicidio : La polizia del Manitoba, in Canada, ritiene di aver trovato i corpi di Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, i due giovani accusati di triplice omicidio e ricercati dalla fine di luglio. Ha annunciato di aver trovato i corpi di due uomini

La polizia canadese ha trovato diversi oggetti collegati ai due giovani fuggitivi accusati di triplice omicidio : La polizia canadese ha detto di aver trovato diversi oggetti collegati a Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, i due giovani accusati di triplice omicidio in fuga da oltre due settimane che si sospetta si stiano nascondendo in una remota area boschiva dello stato

Al centralino della polizia arriva una telefonata terrificante - in campagna sotto un albero d’ulivo c’è una tigre - arrivano poliziotti sul posto e trovano una sconvolgente sorpresa : Una telefonata agghiacciante quella ricevuta dalle forze dell’ordine spagnole di Murcia. Una donna, con la voce tremolante, evidentemente molto spaventata ha chiamato le forze dell’ordine per avvisarle che sotto un albero c’era una enorme tigre. Il posto dove segnalato dalla donna era in aperta campagna. Le forze dell’ordine sono arrivate li in pochi minuti e hanno iniziando a avvicinarsi all’albero indicato. Una volta vicini al ...

15ENNE RAPITA/ Chiama polizia 3 volte : passano 19 ore per cercarla e la trovano morta : Alexandra Macesanu, 15ENNE RAPITA in Romania: è stata uccisa dal 65enne serial killer Gheorghe Dica nonostante per 3 volte avesse chiesto aiuto alla polizia

Francia - trovato un corpo nella Loira : forse è del giovane scomparso durante scontri con polizia : Steve Maia Caniço era scomparso lo scorso 21 giugno a Nantes il 21 giugno: era andato a ballare alla Festa della musica e non è più tornato a casa. Gli agenti avevano usato lacrimogeni, pallottole di gomma e manganelli, 15 persone era finite in acqua, una non era mai più risalita.Continua a leggere

Ragusa - 13enne fugge da casa : ritrovata da polizia : La Polizia di Stato rintraccia tredicenne della provincia di Ragusa fuggita da casa. ritrovata dalla Polizia di Stato

Gorizia - blitz della polizia a casa di una prostituta : trovati 246 preservativi nel battiscopa : Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. E' l'ipotesi di reato per cui nei giorni scorsi la Guardia di Finanza e la polizia di Gorizia hanno arrestato un uomo e una donna che avrebbero gestito un importante giro di prostituzione in un appartamento di via Maniacco frequentato assiduamente a tutte le ore del giorno e della notte. Le indagini, condotte anche mediante l’utilizzo di una telecamera piazzata nelle vicinanze, hanno permesso ...

A Monteverde polizia trova 70enne morto in casa : Roma – Il cadavere di un uomo di circa 70 anni, in stato di decomposizione, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via di Donna Olimpia, nella zona di Monteverde a Roma. Sul posto e’ intervenuta la Polizia, che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo o segni di un furto nella casa. A dare l’allarme e’ stato un vicino che, non avendo piu’ notizie dell’amico, ha avvisato la ...

Corpo di una neonata di 3 mesi ritrovato nel Tevere : sul posto polizia e pompieri : Il tragico ritrovamento è stato fatto sabato pomeriggio all'altezza del Ponte di Mezzocammino, alla periferia della Capitale. A vedere il corpicino senza vita e a segnalarlo alla Polizia è stato un passante

