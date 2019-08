La parola torna a Mattarella | premier politico o elettorale Entro domani il verdetto

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ieri mattina molte nubi, nel pomeriggio un po' di sereno. Viste dal colle del Quirinale le trattative che potrebbero portare alla nascita di un esecutivo M5s-Pd sono state un'altalena di possibilita', dalla rottura alla ricucitura in poche ore. In mezzo contatti febbrili tra i partiti, incagliati su numero e nomi dei vice, tema sul quale il Presidente ovviamente non e' entrato e non entrera'. L'unica certezza dei partiti e' stata pero' che Sergiointende dare un incarico gia' al termine del secondo giro di consultazioni. Tempi brevi rispettati, quindi, che sono una scadenza ben precisa e anche la garanzia che sara' ilincaricato (quasi certamente dunque Giuseppe Conte) a gestire la fase ufficiale della trattativa, anche se Conte e' entrato un po' in partita gia' ieri e fonti parlamentari riferiscono che questo protagonismo, secondo alcuni monitorato da lontano ...

