La Juve ha installato 16 nuove telecamere all’Allianz Stadium

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 27 agosto 2019) Allianz– Lantus ha deciso di migliorare ulteriormente il sistema di sicurezza che rende l’Allianzun impianto innovativo e all’avanguardia. Come spiega la società bianconera in un comunicato, questi sistemi «nel corso degli anni, sono stati di volta in volta aggiornati e perfezionati». «È quanto accaduto anche durante quest’estate – prosegue … L'articolo Laha16

PIETROMOTOLESE : RT @CalcioFinanza: La #Juve ha installato 16 nuove telecamere di sicurezza all’#AllianzStadium - rinoc99 : RT @CalcioFinanza: La #Juve ha installato 16 nuove telecamere di sicurezza all’#AllianzStadium - gibelli_omar : RT @CalcioFinanza: La #Juve ha installato 16 nuove telecamere di sicurezza all’#AllianzStadium -