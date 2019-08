La crisi dell' auto

Pietro Senaldi - pagelle della crisi : "Bocciati Salvini - Zingaretti - Di Maio - promosso Renzi per colpe altrui" : "La politica ha scoperto la vocazione al suicidio di tutti i suoi protagonisti". Pietro Senaldi, direttore di Libero, dà le pagelle della crisi e boccia i tre protagonisti di Lega, Pd e Movimento 5 stelle. Matteo Salvini, spiega Senaldi, "aveva il Paese in mano, ha rotto, ma ha sbagliato a tentare d

crisi di Governo 2019 : calendario delle consultazioni e iter : (Foto Quirinale) In questa pazza Crisi di Governo 2019, comincia oggi, 27 agosto, il secondo giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la prima tornata di incontri tenutasi il 21-22 agosto. Il nuovo giro di incontri parte oggi e si conclude domani, mercoledì 28, con la decisione finale. Mattarella rivedrà i presidenti delle due Camere e tutti i gruppi politici, in un fitto calendario che auspica ...

La vita da incubo del militante sui social network al tempo della crisi di governo : Tra alleanze e messaggi trasversali, l'esercito dei tifosi dei vari partiti si ritrova spesso a doversi rimangiare gli insulti vomitati il giorno prima perché è cambiato lo scenario. Sono loro le vere vittime di questa crisi Pd e Movimento 5 Stelle, io ti amo e poi ti odio"

crisi di Governo - Mentana contro tutti : 'Stessa commedia - la fine della politica' : Enrico Mentana, nel suo ultimo post apparso sulla propria seguitissima pagina Facebook, non fa torto a nessuno. Nel senso che, analizzando gli scenari dell'attuale momento politico, sceglie di criticare un po' tutti. Senza utilizzare particolari giri di parole evidenzia come, al momento, si stia assistendo a una vera e propria commedia che può essere definita "la fine della politica". Parole dure, ma che nascono da come si stanno evolvendo le ...

crisi di governo - incontro Zingaretti-Di Maio a Palazzo Chigi. Non sciolto il nodo della premiership. Nuovo confronto alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Enrico Mentana - la clava sulla crisi : "La fine della politica. Lega - Pd e M5s - perché finirà male" : Poche righe, su Facebook, bastano a Enrico Mentana per riassumere tutto lo stupore di gran parte degli italiani che da Ferragosto sta assistendo alla "crisi di governo più pazza del mondo". "Sono solo io a credere che non stiamo assistendo a uno spettacolo edificante, comunque vada a finire? - esord

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

La crisi politica minaccia la posizione dell'Italia nel mondo - dice Moavero : Il ministro degli Affari Esteri del governo Conte, Enzo Moavero Milanesi, spera ardentemente che la crisi politica che sta attraversando l'Italia non porti il Paese a perdere di vista i propri interessi in Europa e nel mondo. “L'Italia non è un sistema chiuso, né autosufficiente o marginale” puntualizza in un'intervista al Corriere della Sera. Per poi aggiungere che come italiani “restiamo protagonisti sul piano internazionale. Siamo una realtà ...

Roberto Il Baffo al Ministero dello Sviluppo economico? L’inarrestabile voglia di ridere (per non piangere) sulla crisi di governo : Forse non è «la più pazza del mondo» (superata da certi pasticci passati in centro-America), ma di sicuro è la più spassosa. Ispiratrice di battute più di Sanremo, soggetto di meme più di Game of Thrones e aguzzatrice d’ingegno più della necessità, la crisi di governo ci ha ricordato due bisogni tanto umano quanto primordiali: uno, ridere per non piangere. Due, “vendicarci” di quelli là. Perché è in quei pochi giorni in cui li vediamo senza ...

La fede calcistica dei protagonisti della crisi di governo - alla prima di campionato : Renzi incontra Di Maio, Salvini rischia in Friuli, Conte e Zingaretti d'amore e d'accordo per un futuro giallorosso. Non si tratta degli ennesimi colpi di scena di una crisi che già si è guadagnata la palma della più pazza della storia repubblicana, ma dei possibili corto circuiti con uno degli eventi più attesi dagli italiani. Oggi, infatti, ha preso il via un campionato di calcio che gli addetti ai lavori vogliono più equilibrato degli ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - pagelle / Nella volgare Florentia un incipit più pazzo della crisi di governo : MERET. Rieccoci qua, Ilaria carissima. La volgare Florentia che insulta Re Carlo è un incipit di campionato ancora più folle di questa pazza crisi di governo d’agosto, almeno per noi malati del Napule. E per il giovane Meret sono subito tre dolori. Sulla cabeza di Milenkovic, poi, si tuffa a papera, o quasi – 5,5 Caro Fabrizio ritrovato, sul colpo di testa di Milenkovic avrebbe potuto fare di più e meglio. Per il resto, vorrei elogiare il gol, ...

crisi - fenomeno 'Mattarella Rocks' Boom delle t-shirt per il presidente : Da Geppi Cucciari (nella foto) ad Andrea Delogou: i vip postano foto con le t-shirt for presidente. Ed è Boom di vendite online. L'idea è venuta a... Segui su affaritaliani.it

crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Contatti ci sono - ma non sono forni”. Molinari : “Nostra base digerirebbe tavolo con Di Maio” : “Se proprio non si può andare ad elezioni, perché non tentare il dialogo con la Lega pur riconoscendo che ha messo in piedi un atto predatorio verso questo governo”. Mentre a Roma proseguono le trattative tra Pd e M5s, ad Alzano Lombardo, sede della storica Festa leghista “Berghem Fest, si sono ritrovati sullo stesso palco il senatore pentastellato, Massimo Garavaglia (vice ministro all’Economia) e Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla ...

crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Al M5s consiglio massima prudenza - perché nel Pd sono professionisti del potere” : “Al Movimento 5 stelle consiglio massima prudenza perché di là (nel Pd) sono professionisti del potere”. Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il senatore del M5s Gianluigi Paragone punta il disto contro le trattative che si stanno svolgendo tra il Pd e i pentastellati. “È un’alleanza complicata perché il Pd rappresenta l’establishment. Non riuscirei a spiegarla, non è ammissibile”. Ma quando gli si chiede se voterebbe la fiducia a un ...