La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti

L'uomo senza pelle chiede giustizia alla Corte europea : L'incredibile storia di Amuri Sferrazza che sfigurato dopo un incidente chiede giustizia alla Corte europea e intanto per pagarsi le cure mediche ha dato vita ad un progetto di crowfounding. Quel maledetto giorno lo ricorda con estrema lucidità, anche perché è il giorno in cui è deceduta la sua identità. Un giorno come tanti, un giorno di scuola per un ragazzo che nel 1997 aveva 15 anni e una voglia matta di vivere. Un giorno che ...