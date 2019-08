La confessione del Ninja | Nainggolan svela | “il calcio mi salva dai problemi personali

Giovane ucciso nel novarese - shock per la confessione dell’omicida su FB : “Ho ucciso il mio migliore amico per amore” : Ha confessato l’omicidio su Facebook, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette attorno ai suoi polsi. Alberto Pastore, 23 anni, è il Giovane che la notte scorsa, a Borgo Ticino (Novara), ha ucciso a coltellate un coetaneo, Yoan Leonardi. “Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore – ha scritto Alberto sul social network 10 ore fa -, ho scoperto troppe cose dal mio migliore ...

Bimbo segregato in Sardegna - dopo la confessione della mamma giudice concede i domiciliari : Concessi gli arresti domiciliari alla coppia arrestata lo scorso 29 giugno ad Arzachena, in Sardegna, con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I due avevano tenuto segregato in casa il figlio di 11 anni in quella che era stata ribattezzata "la villetta degli orrori". La decisione del gip arriva dopo l’interrogatorio della coppia. Il 29 giugno scorso i carabinieri del riparto territoriale di Olbia avevano risposto ...

Alessandro Greco fa una confessione : “Sono rimasto deluso” : Alessandro Greco rivela: “Sono rimasto deluso dalla cancellazione di Zero e lode” Sarà Alessandro Greco a condurre Miss Italia 2019 il 6 settembre su Rai1. Intervistato da Tvblog, Greco ha parlato del concorso di bellezza, della sua carriera e di un evento che lo ha deluso moltissimo. Infatti, a proposito della cancellazione di Zero e Lode, il quiz show delle 14 soppresso un anno fa, Alessandro Greco ha dichiarato: “Sarei ...

Al Bano e Romina Power - la confessione choc sulla fine del loro matrimonio : di chi è stata la colpa : La fine del matrimonio tra Al Bano e Romina Power è ancora un mistero. I due si sono allontanati dopo qualche mese la scomparsa della loro primogenita Ylenia Carrisi. Quest'ultima nel 1993 ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in vacanza a New Orleans gettando nello sconforto i suoi genit

Olivia Newton-John parla del cancro che l’ha colpita e fa una confessione : Olivia Newton-John, l’indimenticabile star di Grease, sta male. L’attrice, che è stata colpita per la terza volta dal cancro, racconta con coraggio la sua battaglia. Era il 1992 quando la Sandy del celebre film annunciò di avere un tumore al seno. Poi la lotta e la scoperta, terribile, del ritorno della malattia, nel 2013 e infine nel 2019. Il cancro si è esteso, così tanto che qualche settimana fa i giornali avevano parlato di ...

“Sono semiparalizzato”. La dura confessione di Clemente Mimun - il direttore del Tg5 : Siamo abituati a vederlo come un uomo tutto d’un pezzo, ma in realtà anche lui ha un’anima dolce. Parliamo di uno dei personaggi più importanti del panorama televisivo nazione. “Quando sono stato fulminato, sono stato fulminato, sono stato preda di pensieri molto, molto cupi. Da bomba di energia quale ero, mi sono ritrovato ad essere semi paralizzato“. A rivelarlo è Clemente Mimun, il direttore del Tg5 che si è raccontato in un’intervista a ...

Raffaella Mennoia ammette errori : “Sbaglio delle volte” - poi la confessione : Temptation Island, Raffaella Mennoia felice per il successo del reality show Temptation Island si è concluso definitivamente ieri con la messa in onda della puntata dedicata al legame che c’è attualmente tra le coppie che vi hanno partecipato, e oggi Raffaella Mennoia ha fatto intendere di essere molto soddisfatta del riscontro ottenuto presso il pubblico: […] L'articolo Raffaella Mennoia ammette errori: “Sbaglio delle ...

Carabiniere ucciso a Roma – La confessione di Elder e Natale - i due americani fermati. Nel loro hotel trovato il coltello dell’omicidio : Sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee i presunti assassini del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, con otto coltellate di cui una mortale al cuore. I due hanno confessato e si trovano ora in isolamento nel carcere di Regina Coeli. Nell’albergo in cui alloggiavano è stato trovato, nascosto in un controsoffitto, il coltello utilizzato per il ...

“Non posso”. Il grande rifiuto di Maria De Filippi : la confessione della conduttrice : È una Maria De Filippi vulcanica quella che si rivela al settimanale Oggi. Non lascia scampo a nessuna parte della sfera pubblica, professionale e di quella privata e personale. Un’intervista a 360 gradi in cui ci sono delle scottanti rivelazioni. “Ho Maurizio a tenermi con i piedi per terra – dice la conduttrice – Perché è rimasto con i piedi per terra lui per primo. Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a lavorare, a capire cos’è il ...

Uomini e Donne : ex del Trono Classico fa una confessione intima : Uomini e Donne, ex tronista di Maria De Filippi svela: “Sogno il secondo figlio” Nell’ultimo numero del magazine Nuovo ha rilasciato un’interessante intervista l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano. In questa occasione il ragazzo ha parlato ovviamente della sua famiglia, facendo anche una clamorosa confessione che ha già mandato al settimo cielo i suoi numerosissimi fan. Cosa ha detto? L’ex ...

Eleonora Daniele - intervista confessione : "Vinco senza la spettacolarizzazione del dolore" : Eleonora Daniele parla sul Tempo dei successi della sua trasmissione in Rai, Storie Italiane. Il suo ospite preferito? “Ne abbiamo intervistati molti. Morgan Freeman tra questi. È stato come intervistare un Dio. Ma ricordo con piacere anche l’intervista al pilota Giancarlo Fisichella: uno dei mie

Russia - "Nonno Francesco dell'audio di Savoini sono io". Clamorosa confessione : "Un incontro professionale" : Si chiama Francesco Vannucci il nuovo testimone dell'incontro all'hotel Metropol di Mosca del 18 ottobre 2018, quello dell'audio di Gianluca Savoini sui presunti fondi russi alla Lega. "Ho partecipato all'incontro all'hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancar

Lino Guanciale - confessione choc del volto delle fiction Rai : “Io e la mia fidanzata siamo vittime di stalking e bullismo virtuale” : Schivo, riservato ed amatissimo. Lino Guanciale, uno dei volti più amati delle fiction Rai da “La porta rossa” a “L’allieva” passando per “Don Matteo”, ha rivelato di essere vittima di stalking e non solo. Durante una pausa dal set della nuova fiction “Il commissario Ricciardi”, l’attore ha spiegato con un lungo messaggio video su Instagram che con la nuova fidanzata (Antonella Liuzzi, ndr) ha subito diversi attacchi di bullismo virtuale da ...

Giulia Cavaglia confessione : “La persona più bella del mondo” : Uomini e Donne ultime notizie, Giulia volta davvero pagina Giulia Cavaglia ha ritrovato la serenità. Dopo la relazione finita con Manuel Galiano (non ci hanno dato tante spiegazioni a tal riguardo), l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a prendere le redini della sua vita e ad andare avanti più forte di prima. Ha […] L'articolo Giulia Cavaglia confessione: “La persona più bella del mondo” proviene da Gossip e Tv.