Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Se la foresta amazzonica brasiliana sta andando letteralmente in fumo ammantando di fuliggine una megalopoli come San Paolo, la più grande cittàna, Santa Cruz, non se la passa meglio per gli incendi scoppiati nella regione della Chiquitania e del Beni al confine con il Brasile e il Paraguay, dove ormai sono bruciati un milione di chilometri quadrati di selva.Manifestazioni di protesta contro la politica del governo di Evosi sono registrate a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija e Sucre per esigere un intervento governativo contro le fiamme, l’accettazione degli aiuti internazionali, e l’abrogazione di un decreto approvato lo scorso luglio che autorizza nei due dipartimenti interessati dagli incendi il “chaqueo”, una pratica antica ed economica per “ripulire” i suoli ricoperti di vegetazione al fine di adibirli ad usi ...

ClioBrx : RT @HuffPostItalia: La Bolivia incendiata di Evo Morales - HuffPostItalia : La Bolivia incendiata di Evo Morales -