Juventus | Sarri migliora ma non ci sarà contro il Napoli

Juventus - continuano gli allenamenti : Sarri vorrebbe essere in panchina contro il Napoli : Da ieri pomeriggio la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il match contro il Napoli. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti dopo la domenica di riposo e anche questa mattina, la squadra ha lavorato alla Continassa. La Juve, dunque, cura i vari dettagli in vista della partita di sabato. Il lavoro di oggi ha visto la squadra divisa in reparto e la seduta si è basata sulla tecnica e sulla tattica con tanto di partitella finale. La Juve ...

Parma-Juventus - Chiellini rivolge un pensiero a Sarri : “sarà orgoglioso di noi. Dybala in panchina? Gli dico che…” : Il difensore della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Parma, arrivata grazie ad un gol proprio del giocatore toscano Basta un gol di Giorgio Chiellini alla Juventus per battere il Parma nella prima giornata di Serie A, una vittoria preziosa che permette ai bianconeri di cominciare con il piede giusto questa stagione. Fabio Ferrari/LaPresse L’acuto del difensore toscano fa godere anche Maurizio Sarri, assente in ...

FANPAGE – Sarri Juventus esonero imminente : torna Massimiliano Allegri? : Sarri Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dalla testata giornalistica FANPAGE.it. Stando a quanto apparso sul sito poche ore fa, la situazione in casa Juventus sarebbe molto tesa. Juvedipendenza.net non ha trovato riscontro in merito a quanto scritto, ma riportiamo testualmente per onore di cronaca: Sarri Juventus verso il divorzio, questo quanto riportato da […] More

FANPAGE – Sarri Juventus esonero imminente : torna Massimiliano Allegri : Sarri Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dalla testata giornalistica FANPAGE.it. Stando a quanto apparso sul sito poche ore fa, la situazione in casa Juventus sarebbe molto tesa. Juvedipendenza.net non ha trovato riscontro in merito a quanto scritto, ma riportiamo testualmente per onore di cronaca: Sarri Juventus verso il divorzio, questo quanto riportato da […] More

Parma-Juventus - le parole di Martusciello : “La fatica si è fatta sentire - Sarri arrabbiato perché…” : Si è appena conclusa Parma-Juventus. Esordio con vittoria per i campioni d’Italia in carica, grazie ad una rete di Chiellini. Queste le parole di Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport. Parma-Juventus 0-1, le pagelle di CalcioWeb: ottimo Chiellini [FOTO] Martusciello analizza la partita: “La fatica si è fatta sentire soprattutto per le condizioni climatiche. Il caldo ci ha portato a ...

Parma Juventus : le indicazioni di Sarri arriveranno via smartphone : Parma Juventus – La prima dell’anno senza Maurizio Sarri in panchina. Il neo tecnico bianconero non sarà seduto a bordo campo per guidare i suoi, ma sarà egualmente “direttore d’orchestra” da casa. A riportare la notizia è il principale quotidiano sportivo nazionale, la Gazzetta dello Sport, secondo cui il toscano sarà molto vicino ai suoi […] More

Parma-Juventus - Nedved sostituisce Sarri in conferenza : “il mister non sta affrontando una cosa semplice…” : Il dirigente bianconero ha presentato la sfida contro il Parma al posto di Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite Prima vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà il Parma nella giornata numero uno della nuova Serie A. Assente giustificato in conferenza Maurizio Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite che gli farà saltare le prime due giornate. AFP/LaPresse Al suo posto si è presentato davanti ai media ...

Pedullà : “Sarri dimezzato alla Juventus - non può allenare e non ha certezze dal mercato” : L’handicap c’è “Il Sarri dimezzato” scrive sul Corriere dello Sport Alfredo Pedullà giornalista molto vicino all’allenatore della Juventus. Comincia così Pedullà: “L’handicap c’è, poi magari verrà spazzato via dalla forza di un organico che anche oggi resta il più c competitivo in Serie A. Ma l’handicap è dettato da due particolari importanti: il fatto che Maurizio Sarri non abbia avuto i giorni necessari per lavorare ...

Sarri ha la polmonite - chi allenerà la Juventus? L’occasione della vita di Martusciello : Il destino ha voluto che Maurizio Sarri dovesse esordire sulla panchina della Juventus contro la sua ex squadra, il Napoli, che i bianconeri ospiteranno nella prossima giornata di campionato: l’allenatore dei bianconeri è stato colpito dalla polmonite e non sarà della partita domani pomeriggio a Parma. Chi siederà dunque sulla panchina della Juventus? A guidare i piemontesi sarà il suo secondo, Giovanni Martusciello, che è stato primo ...

Slitta il debutto di Sarri alla Juventus - salterà Parma e Napoli : Per vedere Maurizio Sarri debuttare ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus bisognera' aspettare quasi certamente il 15 settembre

La Juventus lavora in vista del Parma - ma Sarri al Tardini non sarà in panchina : Questo pomeriggio la Juventus ha svolto l'allenamento dell'antivigilia della gara contro il Parma. Ormai, i bianconeri sono davvero vicinissimi all'esordio in campionato. Maurizio Sarri sta facendo lavorare intensamente la sua affinché possa essere pronta per il match di sabato alle 18. Il tecnico, però, non sta partecipando in campo con la sua Juve a causa della polmonite, ma sta comunque seguendo gli allenamenti dai monitor. Purtroppo Maurizio ...

Calcio - Serie A : Maurizio Sarri salterà Juventus-Napoli! L’allenatore non sarà in panchina per la polmonite : Maurizio Sarri non sarà in panchina per l’esordio stagionale della sua Juventus contro il Parma (sabato 24 agosto alle ore 18.00) e soprattutto non potrà guidare la sua squadra da bordocampo nemmeno in occasione della supersfida contro il Napoli in programma la settimana successiva. La società bianconera ha infatti comunicato che il coach toscano si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici nella giornata odierna per comprendere lo ...

Juventus - Maurizio Sarri e la polmonite : non sarà in panchina nemmeno contro il Napoli : Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, non sarà in panchina nelle prime due giornate di campionato contro il Parma e il Napoli, come comunicato dal club bianconero. Sarri "è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una co

Maurizio Sarri - il tecnico della Juventus non sarà in panchina nelle prime due giornate di Serie A : salta il big match contro il Napoli : Bisognerà aspettare almeno la terza giornata di campionato per l’esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il neo-tecnico bianconero non sarà infatti a disposizione contro il Parma e il Napoli, come comunicato oggi dal club. L’ex Chelsea è stato colpito da una polmonite nei giorni scorsi. Gli accertamenti medici eseguiti oggi “hanno evidenziato un buon decorso clinico” ma, si legge nella nota, ...