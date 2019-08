Juventus | i possibili avversari nella fase a gironi della Champions 2019 20

Juventus - possibili diverse cessioni per acquistare Icardi - su tutti Emre Can e Bentancur : La Juventus, dopo la difficile vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Parma, si gode il meritato riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista del big match della seconda giornata contro il Napoli all'Allianz Stadium, previsto per il 31 agosto alle ore 20:45. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di piazzare alcuni esuberi, cessioni che dovrebbero finanziare un ulteriore acquisto nel settore ...

Serie A - la griglia di Libero : caccia alla Juventus - sorprese e possibili flop : Ogni anno a quest' ora si dice che la Juve è favorita, ma anche che la Serie di 8 scudetti potrebbe averla appagata, al contrario dell' ossessiva ricerca della Champions. Stavolta il rischio che i campioni siano annoiati o distratti non esiste, cancellato dalla stessa Juve nel momento in cui ha salu

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Neymar possibilità per la Juventus : Resta probabilmente uno degli argomenti principali di calciomercato, considerando che ci si avvia alla chiusura delle trattative, prevista per il 2 settembre: si parla del possibile trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti il giocatore brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e rilanciarsi in un altro campionato, probabilmente la meta più ambita resta sempre la Spagna, ma non è da escludere un possibile approdo in Italia. ...

Juventus - Gazzetta dello Sport : Matuidi e Mandzukic possibili esclusi da lista Champions : La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. In queste due partite non ci sarà in panchina Maurizio Sarri, che sta curando una polmonite e sarà sostituito dal vice Martusciello. Il tecnico toscano dovrebbe ritornare a pieno regime dopo la sosta del campionato, anche se nel frattempo dovrebbe riuscire a condurre ...

Juventus - le possibili cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Sorteggio Champions League 2019-2020 : data - programma - orario e palinsesto tv. Le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : Si svolgerà giovedì 29 agosto alle ore 18.00 in quel di Montecarlo il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020, massima competizione calcistica continentale per club. In attesa della conclusione dei turni preliminari che designeranno le ultime sei qualificate per il tabellone principale, è già possibile avere un quadro della situazione piuttosto delineato per quanto riguarda la suddivisione delle quattro fasce per ...

Sorteggio Champions League 2020 : fasce - data - possibili avversarie Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : Il grande spettacolo della Champions League di calcio sta per ricominciare. La massima competizione europea per club è già iniziata con i turni preliminari, ma come di consueto l’azione entrerà nel vivo nella fase a giorni, in cui saranno impegnate tutte le squadre più forti del vecchio continente, tra cui anche quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Il momento più atteso di questa prima parte di stagione sarà quello del ...

Sorteggi Champions League 2020 : quando si svolgono e a che ora. Le fasce e le possibili avversarie di Juventus - Inter - Napoli e Atalanta : Anche se siamo ad un passo dal Ferragosto, è già tempo di pensare alla massima competizione per club continentale. Il primo atto della Champions League 2019/2020 di calcio, infatti, è molto più vicina di quello che si pensi. Si inizierà, come consuetudine, con il Sorteggio di Montecarlo, che sarà di scena giovedì 29 agosto alle ore 18.00, nel quale scopriremo finalmente la composizione degli otto gironi e, soprattutto, se le squadre italiane ...

Juventus : Rugani a Dybala possibili partenti - come Matuidi e Khedira : La Juventus, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, prosegue la preparazione fisica, col lavoro di Sarri che riguarda soprattutto la fase difensiva, che ha dimostrato alcuni problemi nella partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, partita persa per 2 a 1 dai bianconeri. Nel post partita il tecnico toscano ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono tanti ...

Juventus - tra i possibili partenti ci sarebbero anche Mandzukic e Higuain : Ieri la Juventus era a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid. Al termine della partita contro gli spagnoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa e ha toccato diversi argomenti e ovviamente si è soffermato anche sul mercato. Il tecnico toscano ha spiegato che adesso la Juve deve sfoltire la sua rosa perché ad oggi dovrebbe tenere fuori sei giocatori dalla lista Champions. Il mercato, a quanto pare, sta creando alcune difficoltà alla ...

Neymar Juventus - Mundo Deportivo : “Possibilità concreta - ecco perchè” : Neymar Juventus – Il giocatore vuole partire ma il club non è disposto a regalarlo. Continua il braccio di ferro tra Neymar e il Paris Saint-Germain, con i parigini che ormai non sembrano più credere nel brasiliano, anche se non hanno alcuna intenzione di fare sconti in un’eventuale cessione dell’attaccante. È risaputo come il desiderio di Neymar sia […] More

Sorteggio gironi Champions League 2020 : le fasce e le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta : Come sarà la Champions League 2019-2020 per le squadre italiane? Questa è la domanda che, con quasi un mese di anticipo, tendono a farsi non solo i tifosi di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, ma anche gli appassionati in generale del calcio di casa nostra. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Queste sono le fasce (provvisorie): in grassetto le formazioni già qualificate alla fase a gironi. PRIMA FASCIA: Barcellona, Bayern ...

Juventus - precedenza alle cessioni : tra i possibili partenti anche Matuidi e Kean : La Juventus riprenderà la preparazione estiva martedì 30 luglio e Maurizio Sarri finalmente potrà iniziare a lavorare anche con i giocatori che non sono partiti per la tournée asiatica: a questi poi si aggiungeranno coloro che rientreranno dalle vacanze. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico bianconero. L'esigenza principale, però, è quella di piazzare alcuni ...

Juventus - sarebbero possibili le cessioni di Khedira e Matuidi : La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup, mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana, contro l'Inter del nuovo tecnico Antonio Conte. Intanto Maurizio Sarri, nel post partita di Juventus-Tottenham, ha sottolineato come i bianconeri abbiano la necessità di cedere alcuni giocatori soprattutto nei ruoli in cui vi è abbondanza, mentre sarà necessario investire sui reparti che hanno bisogno di rinforzi. Ed ...