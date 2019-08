Juventus | cambia l’Allianz Stadium | Agnelli installa nuove tecnologie

Mercato Juventus - scambio Icardi-Dybala : ora cambia tutto - nuovo retroscena : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Marotta Paratici starebbero ragionando sul possibile scambio tra Icardi e Dybala. Se in un primo momento il direttore sportivo bianconero pareva esser totalmente contrario, nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di aprire al clamoroso “sì”. Uno scambio che risolverebbe la grana bilancio bianconera […] ...

Juventus - incontro col Milan per Demiral : cambia il futuro di Rugani : Juventus – Nuovo clamoroso scenario in casa Juve. Dopo la recente presentazione di Demiral, la mancata convocazione di Rugani nella prima di campionato sembrava tutto scritto. Rugani era destinato alla Roma mentre Demiral sembrava una certezza bianconera. cambia tutto in poco tempo. Forse le varie difficoltà a vendere Rugani e la necessità bianconera di far […] More

Cessioni Juventus - arriva la svolta : Paratici cambia piano - 4 addiii : Cessioni Juventus- Una settimana alla chiusura del mercato e Juventus pronta a recitare una parte da protagonista in chiave Cessioni. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici sarebbe pronto a metter mano alle Cessioni per tentare l’affondo su Icardi. Attenzione, però, alla svolta last minute. Di fatto, per tentare la caccia al centravanti dell’Inter, la […] More

Mercato Juventus - il regista in bilico : una clausola cambia il suo futuro : Mercato Juventus – La Juventus lavora alle cessioni. Fabio Paratici deve sfoltire l’organico per evitare esclusioni eccellenti dalla lista Champions e anche per fare spazio a potenziali nuovi acquisti. Tra i cedibili negli ultimi giorni è stato inserito anche il nome di Rodrigo Bentancur per il quale si è parlato di un interesse del Barcellona che penserebbe anche ad Emre […] More

Mercato Juventus - scambio Emre Can-Rakitic : ora cambia tutto! : Mercato Juventus- Come trapelato nelle ultime ore, Juventus e Barcellona starebbero lavorando attentamente sul possibile scambio con Emre Can e Rakitic protagonisti. Il centrocampista tedesco potrebbe vestire la maglia del Barcellona, mentre il croato potrebbe dire sì ai bianconeri. Perchè Paratici vorrebbe aprire al possibile scambio? Emre Can, arrivato in bianconero a parametro zero, garantirebbe […] More

Dybala Juventus - nuovo affondo da Parigi : il PSG cambia la formula : Dybala Juventus – Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Paulo Dybala a Parigi. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il club francese avrebbe mossa passi decisi per la ‘Joya. Adesso la palla passa alla Juventus e al giocatore stesso. Dybala Juventus, il PSG cambia la formula Come riferisce su Twitter la giornalista […] More

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all’Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse […] More

Khedira potrebbe far cambiare i piani della Juventus e attenzione alla variabile Neymar : Maurizio Sarri, dopo la partita contro l'Atletico Madrid, ha lanciato l'allarme legato ai tanti esuberi che ha in rosa. Dunque, la missione di Fabio Paratici, nelle prossime settimane, sarà quella di cedere i giocatori di troppo. Il lavoro della dirigenza della Juventus non sarà facile anche perché molti dei calciatori che sarebbero considerati in uscita non vorrebbero lasciare Torino. La sensazione è che per ogni reparto ci sarà una partenza e ...

La formazione tipo della Juventus 2019-20 cambia : Danilo prenderà il posto di Cancelo : Nuovo volto in casa Juventus. E' Danilo dal Manchester City, l'ufficialità è arrivata nella serata del 7 agosto. Il terzino destro brasiliano approda in bianconero in cambio di Joao Cancelo e di un adeguato conguaglio economico, si parla di circa trenta milioni di euro. Toccherà dunque a Danilo ricevere in eredità la fascia destra dal portoghese, coprire la fascia destra assicurando i giusti movimenti difensivi e nello stesso tempo sostenere ...

Mercato Juventus - Dybala e il Tottenham : affare in salita - cambia tutto : Mercato Juventus – Sono giornate bollenti in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda il Mercato in uscita. Dopo aver comprato, ora per i bianconeri è tempo di vendere e fare cassa per sparare gli ultimi colpi da regalare a Maurizio Sarri. Il principale indiziato a lasciare Torino è Paulo Dybala, ma per lui è una vera e propria corsa contro il […] More

Lukaku Juventus - nuovo colpo di scena : ora cambia tutto! : Lukaku Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Lukaku avrebbe rotto definitivamente con il Manchester United e sarebbe pronto a dire addio al club inglese nel corso delle prossime ore. La sensazione è che l’Inter sia tornata prepotentemente alla carica per l’attaccante belga. Paratici osserva interessato, ma la Juventus potrebbe decidere di mollare l’attaccante dello […] More

Juventus - come cambia la squadra con Lukaku : nuovo modulo non più variante ma possibile certezza [FOTO] : La Juventus vista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, così come per tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono ...

“CdS”| Calciomercato Juventus - clamoroso : l’Inter piomba su Dybala - ora cambia tutto! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’Inter sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. Un affondo che Marotta potrebbe concretizzare per sgambettare la Juventus nello scambio con Lukaku. L’Inter ci proverà in maniera netta e concreta, anche se tutto dipenderà dalle scelte dello stesso attaccante argentino. Paratici […] More

Insigne : “La Juventus ha cambiato allenatore. Noi no. Partiamo in vantaggio” : Contro il Liverpool, Lorenzo Insigne ha giocato una gran partita, confezionando un gol da fuori area e due assist accentrandosi da sinistra. Oggi il Corriere dello Sport pubblica un’intervista al Magnifico in cui Lorenzo riconosce il valore di amichevoli internazionali come quella contro il Liverpool e quelle che il Napoli giocherà tra poco. “Sono sfide che servono, che aiutano a crescere chi non ha avuto possibilità di viverle e ...