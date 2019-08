Juve | Paratici preferirebbe cedere Rugani | ma potrebbe essere ' sacrificato' Demiral

Cessioni Juventus - addio a sorpresa : pronti 35 milioni - Paratici riflette : Cessioni Juventus- Come anticipato nelle scorse ore, e come riportato da “Gianluca di Marzio“, noto esperto di mercato, il Milan sarebbe tornato alla carica per Demiral. La Juventus potrebbe aprire alla cessione in caso di mancato accordo con la Roma per la trattativa Rugani. 35 milioni la valutazione fatta dalla Juventus, offerta che il Milan […] More

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

Mercato Juventus - Paratici piomba sul terzino sinistro brasiliano : Mercato Juventus – La Juventus è a caccia di un terzino mancino, meglio se under 21 considerate le ‘esigenze’ in chiave lista Champions. Sfumato lo spagnolo Miranda del Barcellona (in Germania dicono sia a un passo dallo Schalke), ora in casa bianconera ha preso quota il nome di Carlos Augusto. Mercato Juventus, il terzino del Corinthians Nuovo brasiliano […] More

Juve - Paratici starebbe ancora lavorando con il Barça per lo scambio Emre Can - Rakitic : L'annata calcistica è iniziata in tutta Europa, ma il mercato, tranne che in Premier League, non ha ancora chiuso i battenti, infatti il gong è previsto per il 2 settembre. Molti giocatori all'alba del 3 settembre potrebbero indossare altre maglie rispetto a quelle odierne e tra questi potrebbe esserci Emre Can ed altri bianconeri. La priorità della Juventus in questa ultima tranche della campagna acquisti è sfoltire la rosa cedendo soprattutto ...

Cessioni Juventus - arriva la svolta : Paratici cambia piano - 4 addiii : Cessioni Juventus- Una settimana alla chiusura del mercato e Juventus pronta a recitare una parte da protagonista in chiave Cessioni. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici sarebbe pronto a metter mano alle Cessioni per tentare l’affondo su Icardi. Attenzione, però, alla svolta last minute. Di fatto, per tentare la caccia al centravanti dell’Inter, la […] More

Icardi Juventus - Paratici esce allo scoperto : le ultimissime : Icardi Juventus – Dybala scontento a Parma e Paratici che parla di mercato attaccanti. Sembra non essere ancora chiuso il caso Icardi-Dybala. Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli, dopo aver incassato diversi ‘no’, appare ormai lontano e concentrato su Llorente, la Juventus continua a lavorare a fari spenti, con in tasca la volontà dell’argentino […] More

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi - Paratici ammette : “contenti degli attaccanti che abbiamo” : Paratici, la panchina di Dybala nella sfida tra Juventus e Parma e il ‘caso Icardi’: il commento del ds bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima di campionato E’ iniziata da più di 20 minuti la prima partita del campionato 2019-20 di Serie A: ad aprire le danze è la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, nella casa del Parma. A pochi minuti dal fischio d’inizio, come di ...

Parma-Juventus : Paratici su Dybala - Icardi e la cessione di Cancelo : In campo la Serie A con la partita d’esordio che mette di fronte Parma e Juventus, partita importante per i bianconeri che devono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante le tante novità in estate. Prima del match intervista ai microfoni di Sky Sport con il dirigente bianconeri Paratici: “Dybala in panchina non è legato al mercato, è un grande numero 10 della Juve, i calciatori che sono arrivati spesso hanno avuto tempo ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha scelto il grande colpo last minut : Calciomercato Juventus- Capitolo cessioni ancora da analizzare con grande calma e Paratici pronto a far cassa per tentare di regalare l’ultimo grande acquisto a Maurizio Sarri. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il tiro su Mauro Icardi. Tutto per tutto sull’attaccante dell’Inter. Paratici non ha dubbi e […] More

Icardi Juventus - ci siamo : Paratici affonda il tiro - cambio di strategia! : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus non avrebbe abbandonato il sogno Icardi. Di fatto, secondo quanto riportato dalla rosea, il centravanti argentino sarebbe un chiaro obiettivo di Paratici. La Juventus, però, dovrà prima dedicarsi alle cessioni. Fatta per l’addio di Rugani, il quale vestirà la maglia della Roma […] More

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vorrebbe Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...