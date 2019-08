Judo | Mondiali 2019 | i trionfi di Shohei Ono e di Christa Deguchi a Tokyo | Italia senza

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 28 agosto. Tutti gli italiani in gara ed i tabelloni : mercoledì 28 agosto andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone) assisteremo a un’altra giornata di gare appassionante. Saranno assegnati i titoli iridati nei -63 kg femminili e nei -81 kg maschili. In casa Italia avremo Maria Centracchio ed Edwige Gwend, mentre tra gli uomini saranno Christian Parlati e Antonio Esposito a rappresentare il Bel Paese. Centracchio, reduce ...

Judo - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Giappone al comando - Italia senza podi : 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del Judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Deguchi trionfa nei -57 kg femminili - Yoshida battuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38: Khojazoda e Iartcev la prima sfida per il bronzo nei -73 kg maschili. Il russo favorito ma attenzione al Judoka del Tajikistan 13.35: ATTENZIONE!!!! Ribaltamento di Deguchi sul fianco della Yoshida ed è lei la nuova campionessa del mondo. Successo pazzesco per lei in un contesto di questo genere. 13.33: Finale equilibratissima e Yoshida, infortunata al piede sinistro, resiste ai tentati ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Ono e Orujov si affronteranno per l’oro nei -73 kg maschili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Sanzione per entrambe le atlete per passività quando mancano 2’20” al termine 13.09: Prima finale per il bronzo nei 57 kg femminili: la polacca Kowalczyk e la bulgara Ilieva si confronteranno per una medaglia 13.07: Sul filo di lana, grazie anche all’uso della video-review, Orujov completa il waza-ari e supera il connazionale Heydarov. Sarà dunque l’azero n.1 del ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Yoshida e Deguchi in finale per l’oro nei -57 kg femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: Subito proiezione fantastica: ribaltamento e ricaduta sul fianco di Butbul e waza-ari per Khojazoda in vantaggio dopo 1′ 12.38: E’ il momento del primo ripescaggio della categoria dei -73 kg maschili: Butbul (Isr) vs. Khojazoda (Tjk) 12.37: Ippon per Yoshida! Grandissima proiezione e ribaltamento di pregevole fattura nel Golden Score. Silva battuta e giapponese in finale nei ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Kowalczyk e Cysique vincitrici negli spareggi dei -57 kg femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29: Shido per entrambe in questa fase iniziale tra Yoshida e Silva 12.27: E ora Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille in questa semifinale per l’oro nei -57 kg femminili 12.25: Osaekomi e ippon per Deguchi a 2’36” che conferma le sue eccezionali qualità. ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - il Giappone vuol dominare ancora - l’Italia resta a guardare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47: Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille 11.45: Le semifinali per l’oro nella categoria dei -57 kg femminili avranno questa composizione: Semifinali torneo per l’oro: Yoshida (Jpn) vs. Silva (Bra) / Deguchi (Can) vs. Ilieva (Bul) 11.43 Ripescaggi decisamente ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Basile e Esposito out. Yoshida e Ono fanno sognare il Giappone. Benissimo l’Azerbaijan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.30 Va verso la fine il programma della mattinata: ora si combatte su un solo tatami. h 08.28 Heydarov con un waza ari vincente al golden score raggiunge il connazionale Orujov nelle semifinali maschili dei -73kg. Momento eccezionale per il Judo dell’Azerbaijan. h 08.25 Il turco Ciloglu intanto, battendo il mongolo Ganbaatar, si è guadagnato il diritto di sfidare il giapponese Ono ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile e Giovanni Esposito entrambi eliminati prima della zona medaglie. Yoshida fa sognare il pubblico di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.12 Tornano gli uomini sui tatami di Tokyo: è il momento di far avanzare anche il programma della -73 kg. h 08.10 La campionessa olimpica di Rio de Janeiro Rafaela Silva supera brillantemente la russa Mezhetskaia staccando il pass per le semifinali dei -57 kg. h 08.06 Un altro ippon! Questa volta però è della bulgara Ilieva che mette al tappeto la coreana Kim, trovando un posto nei quarti ...

Judo - Mondiali 2019 : Fabio Basile esce di scena negli ottavi di finale dei -73 kg. Vince Butbul al Golden Score : L’avventura degli azzurri in questa terza giornata dei Mondiali 2019 di Judo termina già qui. Nella categoria dei -73 kg, dopo l’uscita di scena al terzo turno di Giovanni Esposito, arriva anche l’eliminazione di uno degli assi del Bel Paese, che tanto faceva sperare alla vigilia. Ci si riferisce a Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016 nei -66 kg. Ebbene, il 24enne nativo di Rivoli, dopo aver sconfitto il rappresentante di ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile e Giovanni Esposito vengono entrambi eliminati prima dell’arrivo in zona medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.50 Facciamo il punto della situazione sia nella categoria maschile -73 kg sia in quella femminile dei -57 kg. h 07.45 Arriva purtroppo la terza passività per Basile, che viene eliminato dall’israeliano Butbul h 07.44 Interminabile match…. h 07.42 Basile vicinissimo alla vittoria, con un tentativo di waza ari. h 07.40 Altra passività inflitta a Basile, che a questo punto ...

Judo - Mondiali 2019 : Fabio Basile raggiunge gli ottavi di finale dei -73 kg - Giovanni Esposito si ferma al terzo turno : Ha preso il via la terza giornata dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone) in programma i match dei -57 kg femminili e dei -73 maschili, con l’Italia rappresentata da Fabio Basile e da Giovanni Esposito. Ebbene, il campione olimpico dei -66 kg è entrato in gara con grande determinazione, volendo riscattarsi dall’ultima cocente delusione nella rassegna iridata dell’anno passato a Baku ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile è agli ottavi di finale. Out invece Giovanni Esposito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.42 Basile vicinissimo alla vittoria, con un tentativo di waza ari. h 07.40 Altra passività inflitta a Basile, che a questo punto rischia grosso. h 07.38 Comminata una passività all’azzurro, ma non c’è più tempo. Sarà Golden Score. h 07.37 Si va verso il golden score. Pochi secondi al termine dei 5′ regolamentari. h 07.35 Ci provano sia Basile sia Botbur, per ora regna ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile a caccia del podio - Giovanni Esposito mina vagante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo prima giornata – Riepilogo seconda giornata – Medagliere Mondiali – Favoriti di tutte le categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. Dopo una seconda giornata dominata dalla Nazionale del Sol Levante con i titoli conquistati da Uta Abe e Joshiro Maruyama, ...