Judo | Mondiali 2019 | Fabio Basile raggiunge gli ottavi di finale dei -73 kg | Giovanni

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile è agli ottavi di finale. Out invece Giovanni Esposito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.42 Basile vicinissimo alla vittoria, con un tentativo di waza ari. h 07.40 Altra passività inflitta a Basile, che a questo punto rischia grosso. h 07.38 Comminata una passività all’azzurro, ma non c’è più tempo. Sarà Golden Score. h 07.37 Si va verso il golden score. Pochi secondi al termine dei 5′ regolamentari. h 07.35 Ci provano sia Basile sia Botbur, per ora regna ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile a caccia del podio - Giovanni Esposito mina vagante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riepilogo prima giornata – Riepilogo seconda giornata – Medagliere Mondiali – Favoriti di tutte le categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. Dopo una seconda giornata dominata dalla Nazionale del Sol Levante con i titoli conquistati da Uta Abe e Joshiro Maruyama, ...

Judo - Mondiali 2019 : il Giappone fa il pieno nei -52 kg femminili nei -66 kg maschili. Lombardo quinto con rammarico : Seconda giornata dei Mondiali 2019 di Judo che va in archivio a Tokyo (Giappone). Sul tatami del Nippon Budokan sono andate in scena match decisamente appassionanti che hanno assegnato i titoli nei -52 kg femminili e nei -66 kg maschili. Partendo dalla competizione riservata alle donne, la Giapponese Uta Abe, padrona di casa, si è esaltata davanti al proprio pubblico. Numero 3 del ranking e campionessa del mondo in carica, la nipponica si è ...

Judo - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Giappone in vetta - Italia senza podi : 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato del Judo e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. L’Italia, nelle ultime sette edizioni della rassegna iridata, ha raccolto un solo alloro grazie al fantastico argento di Matteo Marconcini (81 kg) a Budapest nel 2017, mentre l’ultimo successo azzurro risale al Mondiale pre-olimpico di ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 27 agosto. Tutti gli italiani in gara : Il Campionato del Mondo 2019 di Judo prosegue domani con la terza giornata di gare in cui verranno assegnati i titoli iridati nelle categorie -57 kg femminili e -73 kg maschili. L’Italia sarà impegnata esclusivamente in campo maschile con Fabio Basile e Giovanni Esposito, mentre tra le donne non sarà presente nessuna rappresentante del Bel Paese. Basile è campione olimpico in carica dei 66 kg e va a caccia della prima medaglia iridata ...

Judo - Mondiali 2019 : amarissimo quinto posto per Manuel Lombardo nei -66 kg. Bronzo ad Abe che fa discutere : Senza voler esagerare è davvero amaro il quinto posto di Manuel Lombardo nella finale per il Bronzo dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan a Tokyo (Giappone) l’azzurro è stato sconfitto nella categoria dei -66 kg dal due volte campione del mondo Hifumi Abe per ippon al Golden Score al termine di un match estremamente lottato, dove anche i giudici sono stati protagonisti. Abe (n.3 del ranking) cerca subito di aggredire ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo perde con Hifumi Abe ed è quinto nei 66 kg - doppio oro per il Giappone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 14.37 La seconda giornata del Mondiale di Tokyo finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 14.34 Primo oro della carriera ad un Mondiale per Joshiro Maruyama, che permette al Giappone di andare in vetta al medagliere ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo perde con Hifumi Abe ed è quinto nei 66 kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 14.18 In corso di svolgimento la seconda finale per il bronzo tra il moldavo Vieru ed il mongolo Yondonperenlei. 14.14 Epilogo davvero beffardo per Manuel Lombardo, penalizzato da una decisione arbitrale molto discutibile che poteva regalargli la medaglia di ...

Judo - Mondiali 2019 : Manuel Lombardo batte Bogdan Iadov e si giocherà il bronzo a Tokyo : E’ un grande Manuel Lombardo quello che sta emozionando tutti nella seconda giornata dei Mondiali 2019 di Judo. Sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone), il campione del mondo juniores in carica, alla prima partecipazione in una rassegna iridata assoluta, ha sconfitto l’ucraino Bogdan Iadov nel primo match dei ripescaggi e guadagnandosi quindi l’accesso alla finale per il bronzo, dove affronterà il perdente della sfida ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo in finale per il bronzo! Sconfitti agli ottavi Medves e Giuffrida : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 13.01 Al via il secondo incontro dei ripescaggi tra l’egiziano Abdelmawgoud ed il mongolo Yondonperenlei. 12.58 Fantastico Manuel!!! Secondo waza-ari per Osaekomi ed ippon dopo 2’10” di incontro! Lombardo accede così alla finale per il ...

Judo - Mondiali 2019 : Manuel Lombardo ai ripescaggi per il bronzo nei 66 kg - sconfitta ai quarti con Vieru : Manuel Lombardo esce sconfitto dai quarti di finale contro Denis Vieru e accede così ai ripescaggi per il bronzo dei Campionati del Mondo 2019 di Judo nella categoria 66 kg maschile. Il ventenne torinese si è dovuto arrendere in finale di Pool a cospetto della rivelazione della stagione in questa categoria, il moldavo Denis Vieru, anche a causa del mancato recupero tra un match e l’altro dopo il dispendioso ottavo di finale riacciuffato in ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo ai ripescaggi - eliminati Giuffrida e Medves. Si riprende alle ore 12.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 9:28 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi (ore 12.00) per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. 9:24 Ecco un riepilogo della situazione: Categoria maschile -66 ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda giornata. Lombardo ai ripescaggi - eliminati Giuffrida e Medves : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Riepilogo prima giornata – Convocati Italia ai raggi X – Favoriti di tutte le categorie 9:09 L’azzurro Lombardo va quindi ai ripescaggi dove affronterà l’ucraino Iadov. 9:08 Dura poco più di un minuto l’incontro di Lombardo che si arrende per sottomissione all’avversario. 9:07 Il coreano Kim batte l’ucraino Iadov, ...

Judo - Mondiali 2019 : Manuel Lombardo fa l’impresa e va ai quarti! Medves sconfitto da Hifumi Abe : Impresa sensazionale di Manuel Lombardo che vince in rimonta contro Baruch Shmailov e si qualifica per i quarti di finale dei Campionati del Mondo 2019 di Judo nei 66 kg maschili. Al Nippon Budokan di Tokyo è andato in scena un incontro pazzesco tra due fantastici interpreti della categoria che hanno dato vita a una contesa emozionante e ricca di colpi di scena in cui alla fine è stato il nostro rappresentante ad avere la meglio, mentre nella ...