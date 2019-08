Johnson & Johnson responsabile crisi oppioidi |  multa da 572 milioni

Fast & Furious – Hobbs & Shaw - un fuoco di fila di battute e scene d’azione con la strana coppia Johnson e Statham : Uscita programmata il 2 agosto negli Stati Uniti e l’8 nel resto del mondo per Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Risultato, già 200 milioni di dollari incassati e costi produttivi coperti per quello che si preannuncia come il vero blockbuster dell’estate. Non potrebbe essere altrimenti, per il primo spin-off di uno dei franchise più redditizi di sempre, che ha superato la soglia dei 5 miliardi di dollari d’incasso globali. Stavolta però di ...