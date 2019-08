John Travolta sostiene Olivia Newton-John nella lotta contro il cancro | Sono

John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift e le consegna un premio : Siamo agli MTV Music Awards. John Travolta sta per consegnare un premio a Taylor Swift. Sul palco, insieme all’attrice queen Latifah, c’è anche la nota drag queen Jade Jolie, famosa proprio per impersonare la Swift. Ed è a lei che John Travolta consegna il premio. Manco a dirlo, nonostante la pacca sulla spalla che Travolta ha dato poco dopo a Jodie come a sottolineare l’ironia del suo errore, il video è diventato virale. E su ...

John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift. E le dà il l'Mtv Award : John Travolta è recidivo nel fare gaffe: cinque anni dopo aver chiamato erroneamente l’attrice Idina Menzel “Adele Dazeem” durante gli Oscar, il divo di Grease ha confuso una drag queen per Taylor Swift e le ha assegnato un premio. L’imbarazzante incidente è avvenuto ieri sera durante gli MTV Video Music Awards. Travolta, che insieme all’attrice queen Latifah stava presentando il premio per ...

MTV VMA 2019 : John Travolta ha scambiato una Drag Queen di YNTCD per Taylor Swift : LOL The post MTV VMA 2019: John Travolta ha scambiato una Drag Queen di YNTCD per Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

John Travolta torna a ballare. Nel nuovo video di Pitbull «3 to Tango» : Pitbull ha pubblicato un nuovo videoclip: si tratta di quello del brano 3 to Tango, nuovo singolo dopo No Lo Trates tratto dal prossimo album del rapper, Libertad 547, in uscita in autunno. Nel video, un uomo calvo viene inquadrato di spalle mentre sorseggia un drink e osserva la danza sensuale delle sexy ballerine, nella stessa prospettiva degli spettatori. Proprio quando si è ormai convinti che l’uomo in questione sia Pitbull, dal ...

John Travolta nel nuovo film diretto da Fred Durst dei Limp Bizkit (video) : Quando non grida: "Get the f**k up" e non salta sul palco per esplodere il suo nu metal sui palchi di tutto il mondo, Fred Durst dei Limp Bizkit staziona dietro la macchina da presa. Durante la sua carriera come frontman di una delle band più influenti degli ultimi 20 anni, infatti, il cantante si è cimentato più volte nel cinema. Quest'anno, il 30 agosto, uscirà nelle sale The Fanatic, un film diretto da Fred Durst con John ...