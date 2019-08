Italia-Slovenia volley stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019)(ore 21.00) l’affronterà lain un match valido per gli Europei 2019 difemminile, le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) e non dovrebbero avere particolari problemi a imporsi visto che l’avversario non vanta una grande esperienza internazionale ed è relativamente modesto. La nostra Nazionale andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo dopo aver sconfitto nettamente Portogallo, Ucraina e Belgio: si punta senza mezzi termini al poker in modo da presentarsi a punteggio pieno allo scontro diretto di giovedì sera contro la Polonia che metterà in palio il primo posto nel girone. Le ragazze del CT Davide Mazzanti se la dovranno vedere con la compagine balcanica, reduce dall’affermazione sulle lusitane e desiderosa di dare battaglia anche se non ha grandi mezzi tecnici e sembra ...

