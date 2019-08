Inter | la famiglia di Gigi Simoni ringrazia i tifosi per l’affetto

Scontro aereo a Maiorca : Intera famiglia distrutta - tra le vittime l’italiano Cedric Leoni : C'è anche l'italiano Cedric Leoni tre le vittime del terribile incidente aereo costato la vita a sette persone domenica pomeriggio a Maiorca, in Spagna, dove un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati sopra i cieli di Inca prima di schiantarsi al suolo. Cedric, nativo di Roma, era il pilota dell'elicottero Bell 206 Long Ranger che stava trasportando una intera famiglia di turisti tedeschi composta da padre, madre e due figli piccoli ...

"I medici di famiglia sono meglio di Internet. Funzionano anche senza linea" : Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale risponde al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri al Meeting di Rimini dove, tra l'altro, ha parlato dei medici di famiglia come di "un mondo...

Funghi - Intera famiglia all’ospedale per indigestione di funghi : Valentina Dardari Non erano velenosi ma solo troppi. Tutti adulti al pronto soccorso Un’intera famiglia si è ritrovata all’ospedale dopo un pranzo a base di funghi un po’ troppo pantagruelico. Fortunatamente si trattava solo di sei adulti, tra loro non vi erano bambini. La famiglia si sarà iniziata a preoccupare quando, uno a uno, tutti i suoi componenti hanno iniziato a sentirsi male. Avendo mangiato dei funghi, il pericolo ...

Intervista : Bobo Vieri – «Vi racconto la mia vita da bomber meravigliosamente normale tra musica calcio e famiglia» : «La mia è una vita da bomber meravigliosamente normale, non credere ai gossip e alle parole degli invidiosi capito?». Bobo Vieri, superstar del calcio mondiale ed uno dei miglior attaccanti al mondo, classe 1973, descrive così sorridendo la sua nuova vita da padre accanto alla compagna Costanza Caracciolo, tracciando un bilancio dei suoi successi sportivi umani e professionali. Appese le scarpe al chiodo, ma solo a livello agonistico, Bobo è ...

Respirano tossina letale del corallo mentre puliscono l’acquario : Intera famiglia in quarantena - la madre in fin di vita : mentre pulivano il loro acquario dei pesci, hanno respirato a loro insaputa la seconda tossina più letale del mondo e per questo un’intera famiglia ha rischiato la vita ed è finita ricoverata in quarantena. È quanto successo nel Regno Unito a Katie Stevenson, 34 anni, al marito Mark e alle loro tre figlie che hanno dovuto trascorrere 48 ore in camera iberbarica mentre la loro casa è stata sigillata e disinfestata da una squadra dei vigili ...

Luca Parmitano - l’astronauta arrivato nella Stazione spaziale Internazionale : abbracci con i colleghi. Poi il saluto alla famiglia : È arrivato nella notte italiana alla Stazione spaziale l’astronauta italiano Luca Parmitano a bordo della Soyuz MS-13. Con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, ‘Oltre’, di cui avrà il comando nella seconda parte, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. Luca Parmitano dovrà affrontare anche delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare ...

Icardi via dal ritiro dell’Inter - l’argentino si rilassa in famiglia : Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO] : Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per ...

Inter - il saluto social di Sensi al Sassuolo : “sarò per sempre uno di voi - siete stati una famiglia per me” : Il centrocampista italiano ha salutato il club neroverde dopo essere passato ufficialmente all’Inter Un saluto sentito e accorato, che Stefano Sensi ha sentito di dover rivolgere al Sassuolo dopo il suo trasferimento ufficiale all’Inter. Il centrocampista italiano ha affidato ad Instagram il suo pensiero, utilizzando parole al miele per il suo ormai ex club. Massimo Paolone/LaPresse Questo il contenuto del suo post: ...

La famiglia di Marco Vannini : "Perdono a Ciontoli? Mai. Non siamo stati avvertiti dell'Intervista" : “Spero che un giorno i genitori di Marco perdonarmi”, ha detto Antonio Ciontolinell’intervista rilasciata a Franca Leosini in “Storie Maledette”. “Il perdono per la morte di nostro figlio? Mai”, era stata la replica dei genitori di Marco Vannini prima ancora che la puntata andasse in onda.Per la prima volta Ciontoli ha raccontato in televisione la sua versione dei fatti e il dramma consumatosi a ...