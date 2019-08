Inter-Icardi | terminato l’incontro | l’esito e gli ultimi aggiornamenti

Di Marzio : Marotta e Zhang hanno ribadito a Icardi che è fuori dal progetto Inter : Le parole di Wanda Nara a Tiki Taka (“forse qualcuno che conta nell’Inter, ha detto a Icardi di restare”) hanno provocato reazioni importanti in due giorni. Prima le frasi piccate di Marotta di ieri sera, alla viglia di Inter-Lecce 4-0, e poi oggi l’incontro-confronto oggi pomeriggio tra il presidente Zhang, l’ad Marotta e lo stesso Marotta. Incontro che si è svolto contestualmente all’amichevole che la prima squadra ha ...

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

E’ una super Inter ma con un problema di nome Icardi : Mauro Icardi spedito in tribuna a guardare l’Inter che vince 4-0. La squadra di Conte ha fatto una buona prova,

Inter-Lecce - Conte contento a metà : “bisogna migliorare per essere protagonisti. Icardi? Marotta è stato chiaro” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria contro il Lecce, soffermandosi anche su Icardi e sul mercato Vince e convince l’Inter nel posticipo della prima giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono 4-0 sul Lecce al termine di una partita giocata alla perfezione dagli uomini di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva quella di Lukaku e compagni, che non ha convinto appieno ...

L’Inter di Conte 4-0 al Lecce. Lukaku a San Siro - coniugi Icardi perplessi : Quattro gol, uno annullato, un po’ di gioco, anche qualche patema. È la prima dell’Inter di Conte in campionato e a San Siro. Partita tutto sommato senza stria contro il buon Lecce di Liverani che se la gioca e ha pure chance di far gol. In rete, per il 3-0, anche il belga Lukaku che gioca con la maglia numero 9 che fu di Mauro Icardi. Questa sera i coniugi hanno dovuto assorbire anche la dichiarazione non proprio pacifica di Beppe ...

Inter - Marotta tuona : “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare” : “Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “nessuno in società ha chiesto a Icardi di restare!” : Beppe Marotta smentisce seccamente le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato della volontà dell’Inter di trattenere Icardi: il dirigente nerazzurro conferma la linea della cessione Negli studi di Tiki Taka, ieri sera, Wanda Nara ha praticamente tolto Icardi dal mercato: prima di Inter-Lecce Beppe Marotta lo ha rimesso in vendita. Situazione complicata in casa Inter per la cessione dell’argentino che non sembra ...

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Wanda Nara : “Icardi resta all’Inter” : (AdnKronos) – “Per me Icardi resta all’Inter”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si esprime così sul futuro dell’attaccante dell’Inter, da tempo ai margini del progetto nerazzurro e accostato alla Juventus nel mercato che si chiude il 2 settembre.“Mauro è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi club”, dice Wanda Nara a ‘Tiki Taka’, su Italia 1. ...

Wanda Nara : “Icardi resta all’Inter” : (AdnKronos) – “Per me Icardi resta all’Inter”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, si esprime così sul futuro dell’attaccante dell’Inter, da tempo ai margini del progetto nerazzurro e accostato alla Juventus nel mercato che si chiude il 2 settembre.“Mauro è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi club”, dice Wanda Nara a ‘Tiki Taka’, su Italia 1. ...