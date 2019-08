Iniziato il secondo giro di consultazioni | dopo Casellati c' è Fico

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 0-0 diretta live : Iniziato il secondo tempo! : Europa League , diretta live – Prosegue il cammino nei preliminari di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri. Dopo la netta vittoria all’Olimpico Grande Torino contro lo Shakhtyor Soligorsk e con la qualificazione praticamente ipotecata, si va in Bielorussia per la gara di ritorno. I granata hanno messo in cassaforte la qualificazione con i gol di Izzo, De Silvestri, Bonifazi e la doppietta di Belotti. Gara che servirà ...

LIVE Uganda-Senegal 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni della Teranga in vantaggio grazie a Mané - è Iniziato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Sugli sviluppi della punizione cross da sinistra bloccato da Gomis. 54′ Altro fallo su Okwi, altra punizione per l’Uganda ma da lontanissimo. 52′ Destro di Miya che batte la punizione, alto. 51′ Punizione per l’Uganda per fallo su Okwi. 50′ Mané non aggancia uno spiovente difficile di Ndiaye in area. 48′ Il Senegal inizia in avanti ma palla a ...