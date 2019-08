Incendi Amazzonia | Brasile | i governatori approvano l’aiuto dei paesi stranieri

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Idegli Stati brasiliani che ospitano la foresta amazzonica si sono detti a favore degli aiuti, da parte dei, per difendere la foresta pluviale. La posizione deiè emersa nel corso di un incontro con il presidente, Jair Bolsonaro, convocato questa mattina, 27 agosto, presso il palazzo presidenziale a Brasilia. Il governatore di Para’, Helder Barbalho, presente alla riunione, ha affermato che il paese “sta perdendo troppo tempo” in scontri politici con i leader europei, distraendosi dalla necessita’ di agire per difendere la foresta. “Stiamo perdendo molto tempo con Macron (il presidente francese Emmanuel), e invece penso che dobbiamo prenderci cura del nostro paese per difendere la vita“. In particolare per Barbalho è fondamentale che ilmigliori la sua comunicazione e avanzi in termini di ...

Corriere : Leonardo DiCaprio scende in campo per l’Amazzonia. Donati 5 milioni di dollari - amnestyitalia : La deforestazione dell' #Amazzonia è raddoppiata rispetto al 2018 a causa delle attività di chi la invade, abbatte… - SkyTG24 : Incendi in Amazzonia, Leonardo DiCaprio dona 5 milioni di dollari -