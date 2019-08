Il renziano Bonifazi | Se devo accettare Di Maio al Viminale | meglio votare

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) “Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma seDial, per me si può andare asubito #CrisiDiGoverno”. Così in un tweet Francesco, senatore Pd, tesoriere del partito dopo la vittoria di Matteo Renzi alle primarie del 2013. Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma seDial, per me si può andare asubito #CrisiDiGoverno— Francesco(@FrancescoBonif1) August 27, 2019

