Il primo episodio di Assassin' s Creed Odyssey | Il destino di Atlantide è disponibile

Grey’s Anatomy 16 inizia da un crossover con Station 19 : il primo episodio svela un nuovo amore : Non ci vorrà molto perché l'annunciata liason amorosa tra un personaggio di Grey's Anatomy 16 e uno di Station 19, il suo spin-off, inizi a palesarsi: avverrà già nel primo episodio della nuova stagione, al via il 26 settembre su ABC negli Stati Uniti, sarà dunque un crossover tra le due serie e introdurrà proprio la nascente storia d'amore che terrà banco per il resto della stagione, legando le trame delle due produzioni. La showrunner ...

Nel primo episodio di Grey’s Anatomy 16 “si ride e si piange al tempo stesso” : A poco più di un mese dall'inizio della stagione, le premesse del primo episodio Grey's Anatomy 16 sono una grande incognita: il finale della quindicesima stagione ha lasciato aperti diversi filoni della trama, dalla scomparsa di Jackson alla volontà di Meredith di costituirsi per la truffa assicurativa che ha fatto finire in prigione DeLuca, passando per la nascita della figlia di Owen e Teddy. Quest'ultimo evento, con tanto di ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : inserito il primo episodio The Terror : Infamy : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

L’allieva 3 in lavorazione - è ufficiale : svelato il titolo del primo episodio - anticipazioni : Sono aperti i lavori anche per L’allieva 3, la terza stagione della fiction in onda sulla Rai con protagonista Alessandra Mastronardi nelle vesti dell’aspirante medico legale Alice Allevi. Si sapeva già che le possibilità che si realizzasse una nuova stagione della serie erano ottime visto il buon riscontro del pubblico ma adesso è definitivamente ufficiale: Alessia Gazzola, la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction nonché ...

Beverly Hills 90210 : nuovo teaser e trama del primo episodio del revival : Beverly Hills 90210 – Diffuso online il nuovo teaser trailer e la sinossi ufficiale del primo episodio del revival: sieteL'articolo Beverly Hills 90210: nuovo teaser e trama del primo episodio del revival proviene da TenaceMente.com.

Meredith e DeLuca a piede libero nel primo episodio di Grey’s Anatomy 16? Le prime immagini dal set : La produzione del primo episodio di Grey's Anatomy 16 è iniziata lo scorso 25 luglio, col cast riunito al gran completo a Los Angeles per dare il via alle riprese dei nuovi episodi in onda nella prossima stagione tv. La première è fissata al 26 settembre su ABC, negli Usa, e arriverà in Italia come sempre in autunno inoltrato, in prima visione assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky). Mentre il cast festeggia il lieto evento della nascita ...

Il primo episodio di NCIS 17 sarà tutto su Ziva David : al via le riprese dei nuovi episodi : Dopo il finale shock della sedicesima stagione che ha riportato in scena a sorpresa il suo personaggio, il primo episodio di NCIS 17 sarà tutto dedicato a Ziva David. Il ritorno di Cote de Pablo nell'ultimo episodio di NCIS 16 ha aperto un enorme cliffhanger verso la diciassettesima stagione, rinnovata da CBS questa primavera. E gli showrunner della serie hanno già anticipato la presenza dell'attrice anche nei nuovi episodi, pur senza ...

GreedFall : è disponibile il primo episodio della webserie dedicata : "Terra Incognita" è il nome del primo episodio della weserie dedicata a GreedFall, ed è ora disponibile.Nel filmato scoprire i dietro le quinte del titolo, ovvero il nuovo GDR realizzato da Spiders. In GreedFall potremo forgiare il nostro stesso destino in un nuovo mondo inesplorato, e che potremo calcare con i nostri piedi a partire dal 10 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.Riportiamo di seguito il filmato di cui sopra:Leggi altro...