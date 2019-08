Il Pd vuole tutte le poltrone chiaveInterni | Giustizia | Economia e

Facebook vuole una mappa di tutte le strade del mondo : (foto: Jamie Grill/Getty Images) Facebook ha rilasciato una serie di strumenti che sfruttano il machine learning per aiutare a creare una dettagliata mappa del mondo. Map with Ai è il nome dell’operazione che aiuterà l’organizzazione OpenStreetMap a creare facilmente delle mappe sfruttando il contributo della community. Il social network di Menlo Park ha impiegato due anni per sviluppare questi strumenti che permetteranno, grazie a una ...