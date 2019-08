Il nuovo singolo di Mameli con Alex Britti è Anche Quando Piove | fuori dal 30 agosto

Uno show di Rihanna su Amazon Prime : presenterà il primo singolo dal nuovo album? : Nonostante i suoi fan la stiano tartassando da mesi perché in spasmodica attesa di nuova musica, la popstar non ha ancora ceduto: Rihanna annuncia uno show su Amazon Prime, ma ancora una volta non dà conferme sui piani per il rilascio del suo prossimo album. La cantante barbadiana ha pubblicato un teaser di uno spettacolo dedicato alla promozione della linea di lingerie Savage X Fenty, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming il ...

Fabrizio Moro : dal 30 agosto arriverà in radio il nuovo singolo 'Per me' : Dopo una lunga attesa, finalmente il 30 agosto arriverà in radio il singolo "Per Me" di Fabrizio Moro, estratto dal suo decimo album "Figli di nessuno". Si tratta di un testo scritto interamente dal cantante romano, mentre la musica è stata composta in collaborazione con il suo amico e produttore Roberto Cardelli. L'artista ha ricordato che questa canzone è dedicata a se stesso, a tutta la fatica fatta per poter realizzare quel sogno che, a ...

Stringimi Più Forte è il nuovo singolo di Giordana Angi a sorpresa prima dell’album : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Stringimi Più Forte. Il brano arriva a sorpresa a ridosso del rilascio del prossimo album e segue il successo di Casa che ha invece pubblicato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A darne l'annuncio è l'artista romana sui suoi canali social, nei quali ha specificato di aver composto il brano quando ancora si trovava trai banchi della scuola di Canale5, della quale è stata ...

Audio e testo di Per Me di Fabrizio Moro - nuovo singolo da Figli Di Nessuno : Per me di Fabrizio Moro è il nuovo singolo da Figli Di Nessuno. A qualche mese dalla partenza del tour con il quale supporterà la sua ultima fatica discografica, l'artista romano è pronto a tornare in radio con il prossimo estratto dal disco. Come di consueto, il brano porta la sua firma e quella di Cardelli ed è il terzo estratto da Figli Di Nessuno. Per me arriva quindi dopo il rilascio del brano che ha riscritto con la collaborazione di ...

Throw It Back è il nuovo singolo di Missy Elliott - lo schianto R’n’B e un EP dopo 14 anni (video - testo e traduzione) : Nel video del nuovo singolo di Missy Elliott c'è psichedelia, ballo, un cielo fuxia, trecce che diventano corde per allenarsi, divise verde acqua e soprattutto tanta gioia per i fan che attendevano novità da Melissa Arnette Elliott da 14 anni. Throw It Back è un salto nel tempo dal momento in cui ritroviamo tutto il mondo R'n'B degli ultimi 20 anni, con quel beat incalzante e quel basso moog che fanno da tappeto alla voce della 48enne ...

Mahmood annuncia il nuovo singolo : le prime anticipazioni sul nuovo pezzo del vincitore di Sanremo : Mahmood annuncia il nuovo singolo. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019, con la canzone Soldi, è reduce dal successo del brano Calipso - la collaborazione che vede Charlie Charles in featuring con Dardust, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e appunto Mahmood. Il brano è ai vertici delle classifiche e non accenna a mollare ma per il vincitore in carica di Sanremo è il momento di pensare a nuovi inediti che probabilmente arriveranno nel mese di ...

I Modà annunciano a sorpresa il nuovo singolo “Quelli come me” : I Modà hanno annunciato a sorpresa sui loro social che il 30 agosto uscirà il nuovo singolo “Quelli come me”, secondo brano che anticipa l’atteso album in uscita il 4 ottobre. In attesa del nuovo singolo, è in rotazione radiofonica “Quel sorriso in volto” che ha segnato il ritorno dei Modà dopo due anni di pausa. Il video di “Quel sorriso in volto”, che ha superato quattro milioni di visualizzazioni, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De ...

Quelli Come Me è il nuovo singolo dei Modà dopo Quel Sorriso in Volto : Si intitola Quelli Come Me ed è il nuovo singolo dei Modà, disponibile da venerdì 30 agosto in radio e in digital download. Il brano anticipa l'album Testa O Croce, in uscita il 4 ottobre ed è il secondo estratto dal disco dopo Quel Sorriso In Volto, in rotazione radiofonica questa estate. I due brani segnano il ritorno in scena di Kekko Silvestre e dei Modà che, dopo anni di silenzio, comunicano l'uscita del nuovo progetto discografico di ...

Daily Battles è il nuovo singolo di Thom Yorke Flea per il film Motherless Brooklyn (audio - testo e traduzione) : Cosa accomuna Thom Yorke e Flea? Sono entrambi musicisti ispiratissimi, vero; entrambi fanno parte di band oltremodo importanti per il mondo del rock, vero anche questo; fanno parte della superband Atoms For Peace, giustissimo. In questo caso, non senza sorprese, li troviamo insieme in un singolo che farà parte della colonna sonora di Motherless Brooklyn, il film segna il debutto dell'attore Edwart Norton (Fight Club, Red Dragon) alla regia, ...

This Is The Place dei Noel Gallagher’s High Flying Birds è il nuovo singolo in attesa del nuovo EP (video - testo e traduzione) : Appena nei tempi per scoprire il nuovo sound dell'ex Oasis, This Is The Place dei Noel Gallagher's High Flying Birds arriva per anticipare il secondo dei tre EP annunciati dalla band, dopo Black Star Dancing di cui avevamo ascoltato la title-track. Il nuovo singolo segue la linea dell'EP uscito a giugno, con sonorità che ripercorrono le scelte sonore della disco anni '80 con un particolare focus su David Bowie, Queen e ZZ Top. A ...