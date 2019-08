Il mistero di Death Stranding si dirada | tante novità ufficiali da Hideo Kojima

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) Si scrive, si legge. O almeno, così è stato fino a pochissimo tempo fa, quando il nuovo videogame firmato dadoveva ancora esibire le sue particolarissime bellezze in occasione della Gamescom 2019 in quel di Colonia. Nonosil creatore della saga di Metal Gear avesse più volte regalato ai fan trailer e scampoli di gameplay, solo la kermesse videoludica tedesca ci ha permesso di farci un'idea più approfondita del titolo, atteso su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 8 novembre. Come promesso, infatti, non soloè stato uno degli ospiti nel corso della cerimonia di apertura della fiera, ma allo stesso tempo ha dato in pasto ai gamer molti filmati inediti, che sono andati a focalizzarsi su alcune delle meccaniche di gioco die sul contesto in cui andremo a prendere il controllo di Sam Porter Bridges, protagonista ...

