Il Milan prepara il debutto a San Siro | in 50 mila contro il Brescia

Milano : Comune prepara gare per caselli daziari (2) : (AdnKronos) - Gli altri 12 caselli sono attualmente occupati. Tre di loro ospitano sedi associative: si tratta di Porta Volta 23, viale Monza 335 e piazza Oberdan 58 e 63. Negli otto rimanenti operano attività commerciali con contratti in scadenza tra il 2021 e il 2029. Sono i caselli di piazzale Ca

Milano : Comune prepara gare per caselli daziari : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Saranno messi a bando nei prossimi mesi gli spazi ancora liberi all’interno dei caselli daziari di Milano, le antiche porte della città. “Stiamo lavorando celermente per rendere presto disponibili tutti gli spazi rimasti liberi, valorizzandoli", ha spiegato l’assessore

Milan - è arrivata la firma di Bennacer : Dida torna come preparatore dei portieri Under 17 : Il weekend appena trascorso ha portato diverse novità, alcune note al grande pubblico, altre meno a causa di notizie più importanti che spesso portano via tempo e spazio. Alla chiusura della sessione estiva del calciomercato manca poco meno di un mese e ci sarà tempo e modo per migliorare le rose ma, nel caso del Milan, l'impressione è che Marco Giampaolo e la dirigenza rossonera abbiano raggiunto quasi tutti gli obiettivi prefissati, o almeno ...

Milan - torna Dida : sarà preparatori dei portieri dell’Under 17 : Nelson Dida torna al Milan. Il brasiliano, rossonero dal 2000 al 2010 con 302 presenze e vincitore tra le altre cose di due Champions League e un Mondiale per Club, occuperà il ruolo di preparatore dei portieri della formazione Under17. “Un ritorno speciale – la definizione scelta nel comunicato ufficiale del club -, Dida è […] L'articolo Milan, torna Dida: sarà preparatori dei portieri dell’Under 17 è stato realizzato da ...

In Piazza Duomo a Milano arriva il robot bartender che ti prepara l'aperitivo : Gridare «Un altro giro di Spritz, per favore» non è esattamente la formula corretta per godersi un aperitivo sulla terrazza della Town House di Piazza Duomo, a Milano. Perché qui, in questo suggestivo spazio affacciato sul Duomo, al 2 di via Silvio Pellico, a prendere gli ordini e a preparare i cocktail è mister Makr Shakr, il primo robot bartender messo a punto dall'architetto torinese Carlo Ratti. Un aiutante ...

Milan - Romagnoli ‘promuove’ Giampaolo : “persona preparata - è importante per noi” : “Mi aspetto una stagione migliore, abbiamo quell’obiettivo che ci e’ sfuggito e dovremo fare di tutto per prenderci almeno il quarto posto”. Sono le dichiarazioni di Alessio Romagnoli che si prepara ad una stagione da protagonista, buone impressioni anche su Giampaolo: “E’ una persona molto preparata e un uomo molto tranquillo che ci fa stare bene ed e’ molto importante per noi”, dice del ...