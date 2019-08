Il Guardian fa a pezzi gli arbitri e la Juventus “deludente” Napoli “imperfetto ma

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Scoraggiante, ai limiti del deprimente, la disamina che fa ildella prima giornata del campionato di Serie A. Prima hanno giocato i campioni d’Italia, la, “totalmente deludenti con una vittoria per un gol contro avversari che non avevano gli strumenti per ferirli”. Una Juve già vista, scrive il quotidiano: “I bianconeri non si sono nemmeno preoccupati di presentarci ai nuovi membri del cast: solo Adrien Rabiot che ha realizzato un cameo di 27 minuti”. Mentre c’è da registrare “un risveglio inaspettato” di Gonzalo Higuaín. Poi è stata la volta del, “imperfetto ma elettrizzante in un trionfo per 4-3 sulla Fiorentina che ci ha ricordato il suo status di sfavorito birichino”. Nella partita del Franchi sono emersi anche “i cattivi”, cioè gli“e il loro malvagio Var”. Il ...