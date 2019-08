Il GP di Spagna nel 2020 ci sarà Ma rinnovo per un solo anno

F1 - Mondiale 2020 : il GP di Spagna sarà nel calendario iridato l’anno prossimo : Ora è ufficiale: il GP di Spagna di F1 sarà nel calendario iridato l’anno prossimo. Lo ha annunciato la FIA attraverso un comunicato in cui è stata resa nota la conferma dell’accordo tra gli organizzatori iberici e Liberty Media. Una notizia attesa, visto che si temeva che il tradizionale round in Catalogna potesse essere sacrificato per questioni meramente economiche/commerciali. Il tracciato del Montmelò, invece, ci sarà anche nel ...

Vuelta di Spagna – Kruijswijk costretto al ritiro nel corso della 4ª tappa : “non aveva senso continuare” : Il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca per i postumi della caduta che lo ha visto protagonista nella cronosquadre Steven Kruijswijk lascia la Vuelta di Spagna, il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca nel corso della quarta tappa di oggi, vinta da Jakobsen. LaPresse/ Fabio Ferrari L’olandese si è ritirato per via dei postumi della caduta che lo ha visto protagonista durante la ...

Pogba - il fratello Mathias lo chiama in Spagna : “Sarebbe bello giocare nella stessa Nazione” : “Prima o poi giocheremo nella stessa Nazione, magari già in questa stagione”. Lo ha detto, dalle colonne di “As”, Mathias Pogba, attaccante guineano del Manchego, fratello di Paul, attualmente in forza al Manchester United ma da settimane e settimane al centro di diverse voci di calciomercato. Su tutte quella che accosta il centrocampista francese al Real Madrid, allenato dal connazionale Zinedine Zidane. “Non ...

Vuelta di Spagna – Nairo Quintana si impone nella 2ª tappa - la ‘Maglia Rossa’ finisce sulle spalle di Roche : Il corridore della Movistar taglia per primo il traguardo di Calpe, precedendo Roche che si prende a sua volta la Maglia Rossa da leader Nairo Quintana vince la seconda tappa della Vuelta di Spagna, il corridore della Movistar mette nel sacco i suoi cinque compagni di fuga e piazza il terzo successo stagionale, il trentanovesimo in carriera. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Una mossa davvero astuta quella del colombiano che, a due ...

CorSera : nel calcio europeo vince il «mediano» - cioè la Spagna : Il Corriere della Sera riporta un’interessante statistica sulle squadre che vincono in Europa. Dal 1955 all’anno scorso 18 vittorie sono andate a una squadra spagnola, 13 a una inglese, 12 a una italiana, ma negli ultimi dieci anni ben 7 volte ha vinto una spagnola. Su questa base Juan Moreno-Ternero e Shlomo Weber in un paper del Cepr, Centre for Economic Policy Research, hanno formulato una teoria per spiegare questo predominio ...

Open Arms - Toninelli : "Pronti a portare i naufraghi in Spagna con nave della Guardia costiera" : Open Arms: "Ok, ma trasferimento in aereo o con un traghetto". Il ministro dei Trasporti: "Disponibili a portare tutti i migranti in Spagna con la Guardia costiera". Ma chiede a Madrid di ritirare la bandiera all'imbarcazione dell'Ong. A bordo restano ancora 98 naufraghi

Hockey Prato - Europei 2019 : nel femminile pareggiano Spagna e Olanda - eliminate Russia e Bielorussia : Si è conclusa anche la quarta giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Hockey Prato, in corso di svolgimento ad Anversa, in Belgio. Quest’oggi il torneo maschile si è fermato per una giornata di riposo, mentre al femminile si è disputata la seconda tornata di incontri della fase a gironi. Nella Pool A le padrone di casa del Belgio hanno trionfato per 4-1 sulla Russia, condannandola all’eliminazione e avvicinando il passaggio ...

