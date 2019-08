Il corpo di una donna ventenne è stato trovato lunedì in un campo a Busto Arsizio Varese

VIDEO Katelyn Ohashi si ritira - l’ultimo toccante esercizio al corpo libero : una nuova magia da 10.0 perfetto : Ha salutato tutti con un esercizio perfetto, una prova di rara bellezza, un cioccolatino gustoso a conferma della sua bravura e del suo talento. Katelyn Ohashi ha disputato la sua ultima gara e ha abbandonato definitivamente la ginnastica artistica, la sua ultima prestazione è andata in scena agli Aurora Games, prima edizione di una kermesse multisportiva riservata esclusivamente alle donne che si è disputata ad Albany (USA). La 22enne ha ...

The Witcher 3 : il volto dell'attore Henry Cavill sul corpo di Geralt di Rivia grazie a una nuova mod : Sembra proprio che alcuni fan di The Witcher non vedano l'ora che arrivi la serie Netflix e, forse per questo motivo, un giocatore si è portato avanti creando una mod che introduce l'attore Henry Cavill nel gioco per PC.Il modder Adnan, su Nexus Mods, ha creato la mod per essere "una base per diverse varianti di Henry Cavill in futuro", ha scritto, "ma prima di tutto, ora sto presentando uno sguardo più vicino al Geralt dello show Netflix".La ...

L’autopsia sul corpo dell’imprenditore Jeffrey Epstein non ha individuato una causa della morte certa - scrive il Washington Post : Il Washington Post ha pubblicato alcuni dettagli emersi dall’autopsia realizzata sul corpo di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in carcere. Fra i dettagli più rilevanti, sembra che il

Anna Falchi/ 'Avessi usato meno il corpo - avrei avuto una carriera diversa' : Anna Falchi si dedica ai programmi di cucina. Si propone di meno per la tv generalista e sembra essere pentita dei suoi 5 calendari.

Denis è morto - il suo corpo trovato sul ciglio della strada : una paese sotto choc : Un morte che lascia sgomenti, un dolore che lascia senza parole. La morte di Denis Lovatel è stato un fulmine a ciel sereno: trovato morto a bordo strada a terra vicino alla sua bici. sportivo per anni calciatore, e ancora attivo nella corsa e nel ciclismo, stava effettuando una salita in sella alla sua bicicletta verso la Valle di Lamen. È stata una donna che stava passeggiando in zona a trovarlo a terra e a lanciare l’allarme. ...

Muratore di 30 anni trovato morto in un palazzo : il corpo riverso in una pozza di sangue : I fatti in viale Monza a Milano. La vittima sarebbe stata ferita a morte da almeno una coltellata. Sul caso indaga la...

Modica - ancora nessuna autopsia sul corpo del medico Piero Iemmolo : Non è stata ancora consegnata ai familiari la salma del chirurgo Modicano Piero Iemmolo, deceduto una settimana fa in ospedale a Catania

Denis Dosio dopo l’aggressione : ‘Dovrò prendere una guardia del corpo’ e sogna Uomini e donne : Denis Dosio è un 18enne italo-brasiliano che negli ultimi mesi è diventato una star dei social, tanto famoso da essere invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Fisico scolpito, ciuffo che sfida la legge di gravità, su Instagram chiama le sue fan ‘viziatine’ e loro lo adorna tanto che ha raggiunto i 500mila followers. Ma tanta fama attrae pure tanto odio. Denis ha molti haters sui social che non gli risparmiano critiche ...

Famosissima influencer trovata morta in una valigia - il suo corpo era dilaniato da tagli : Una ragazza di 24 anni, influencer molto seguita su Istagram, Ekaterina Karaglanova, di Mosca è stata ritrovata a casa sua nascosta in una valigia e con tanti tagli sul corpo tra i quali il più profondo alla gola. Il corpo è stato ritrovato perché i genitori da qualche giorno non riuscivano più a mettersi in contatto con la loro figlia e allora hanno chiesto le chiavi al proprietario di casa che, dopo aver aperto la porta, ha fatto entrare i ...

