Il caso Icardi complicato come le trattative per il governo

Caso Icardi: "ADL ha fatto di tutto ma c'è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente". È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com

Galliani : “caso Icardi? Nel calcio c’è troppo maschilismo. Se potessi - lo prenderei subito…” : Uno dei temi caldi da un po’ di mesi a questa parte è quello che riguarda Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto Inter e con un futuro tutt’altro che certo. Sulla questione è intervenuto l’amministrato delegato del Monza Adriano Galliani, che ha detto la sua al Corriere della Sera. “Tutto è stato amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio. Se parla Wanda si scatena un uragano, ma se grandi agenti ...

Galliani : “Il caso Icardi è amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio” : Il Corriere della Sera intervista Adriano Galliani. Il Monza di Berlusconi (di cui è amministratore delegato) affronterà oggi la Fiorentina in Coppa italia. Per Galliani vuol dire tornare in uno stadio di serie A dopo 861 giorni. Galliani parla della sua passione per il Milan, rimasta immutata nonostante non ricopra più cariche nel club, delle prospettive del Monza e del suo impegno per far crescere la squadra: “Telefono a Finotto con lo ...

Inter - ‘Spillo’ Altobelli sul caso Icardi : “se il 3 settembre…” : Sono ore caldissime in casa Inter, il club nerazzurro non riesce a regalare il nuovo attaccante ad Antonio Conte ed in più deve fare i conti con il caso Icardi che sembra di difficile soluzione. Arriva l’analisi di Spillo Altobelli in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ma che avrà fatto di così grave questo ragazzo?». “Le prime amichevoli con Conte in panchina mi sono piaciute, ma è inutile negarlo: ...

caso Icardi - Bucchioni : “Inter - ultimatum al giocatore : se non accetta offerte - finirà così…” : Caso Icardi, Bucchioni: “Inter, ultimatum al giocatore Il Caso Icardi continua a far discutere, con l’ Inter che vorrebbe cedere il giocatore che invece non sembra avere nessuna intenzione di fare il gioco della sua attuale società. Maurito ed il suo entourage hanno finora rifiutato tutte le offerte arrivate, una situazione che di fatto, tiene bloccato il mercato dei nerazzurri. Le pretendenti sono Juve, Napoli e Roma, senza ...

Inter – caso Icardi - parla Marotta : “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito” : Beppe Marotta e la situazione di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul calciatore argentino Mauro Icardi non ha ancora trovato un posto per il suo futuro, dopo le manifestazioni dell’Inter di non volerlo più coinvolgere nel progetto nerazzurro. Proprio del ‘Caso Icardi’ ha parlato oggi Beppe Marotta a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “tempistiche per risolvere la situazione ...

Inter - Zhang stufo del caso Icardi : non sarà ceduto per meno di 60 milioni : La questione Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del centravanti argentino, infatti, potrebbe essere strettamente legato anche alle prossime mosse di mercato della società nerazzurra. Il giocatore non ha seguito la squadra in tournéé in Asia, restando a Milano facendo un lavoro specifico per cercare di rimettersi in forma. Durante il ritiro a Lugano, infatti, è sembra in ritardo di condizione rispetto ai propri ...

Rinaudo : “Icardi ha fame di rivincita - farebbe al caso del Napoli” : Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live. Le sue parole : “Icardi è un elemento che ti consente di alzare l’asticella, non solo per le qualità, ha fame di riscatto dopo la stagione vissuta e le motivazioni saranno massime. Il Napoli si sta muovendo per allestire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Lo scorso anno il Napoli non ha fatto mercato perché Ancelotti doveva ...

Inter contrasti con la Juventus sul mercato : si discuterebbe del caso Icardi : Gli Interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in questa sessione estiva di calciomercato. I due club si stanno parlando in questi giorni per discutere della situazione relativa al centravanti argentino, Mauro Icardi. L'ex capitano, infatti, sembra destinato a lasciare Milano dopo le vicende degli ultimi mesi e i bianconeri sono in pole position, nonostante il possibile inserimento del Napoli nella trattativa. La rivalità tra ...

Inter - Moratti commenta il caso Icardi : “a me dei social non interessava - se la Juve dovesse acquistarlo…” : L’ex presidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi, esprimendo il proprio punto di vista sulla questione Massimo Moratti ha sì venduto l’Inter, ma continua a seguirla come un padre segue la propria piccola creatura. L’ex patron ha commentato ciò che sta accadendo in casa nerazzurra, esprimendo il proprio punto di vista a margine dell’evento Versilia Football Planet a Lido di Camaiore. Claudio ...

Massimo Moratti scommette sulla nuova Inter : “mi incuriosisce - Icardi caso complicato” : “L’Inter di Conte mi incuriosisce veramente. Penso che le qualita’ dell’allenatore siano tali da far pensare che rendera’ molto. E poi sta costruendo la rosa come desidera. Il suo passato alla Juve? Parliamo di un professionista, e’ stato in Nazionale, ha guidato tante squadre. Certo, adesso e’ alla prova. E allenare l’Inter non e’ facile”. Sono le dichiarazioni dell’ex ...

Bocca sul caso Icardi : “L’Inter è un club sadomaso” : “L’Inter è un club sadomaso”, comincia così Fabrizio Bocca il suo commento su Repubblica. I nerazzurri ripudiano il loro attaccane più forte e lo svalutano tanto che ci andranno a perdere. Una mossa che non si capisce. È evidente che il problema non è più Wanda Nara e le sue uscite, ma solo Icardi e il peggio deve ancora arrivare. Potrebbe finire davanti a un tribunale sportivo se davvero Maurito facesse ostruzionismo e non ...